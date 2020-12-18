盧駿匡：短線市寬接近超賣區 恒指大跌風險低

雖然11月初至今有3個上升裂口未回補，不過在今次的調整中未必會一次過全部回補。其中一個主要原因，是短線市寬已回落至接近超賣區，暗示恒指在短期內大幅下跌的風險較低。藉此推算，本月或先回補一個裂口。

石藥中生製藥蟹貨多 突破需更大動力

雖然本周市况較為淡靜，但資金仍繼續輪流炒作，並且在同一板塊內出現炒落後的情况，其中一個板塊是醫藥股。曾受資金追捧的疫苗相關股份，股價早已顯著上升，不過由於升幅已巨， 因此資金近日開始換馬至較落後的股份身上，當中包括石藥（1093）和中國生物製藥（1177）。在日線圖上，兩者都有一個共通點，就是跌近一年低位後呈現強力反彈。不過因早前累積不少蟹貨，因此股價如要繼續上升，所需動力將會較大。除了以上兩隻重磅的醫藥股外，三生製藥（1530）的走勢亦相若，即是在接近一年低位呈現強力反彈，並且有成交配合。至於創新高的典型強勢股，近日數量減少，反映後市轉趨審慎。

其實在眾多的技術走勢中，相對較為容易拿捏的利好走勢包括大漲小回及經過整固後的突破走勢，原因是前者多會不斷重複上升浪的慣性，而後者屬於升勢初現的強烈信號。

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]