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經濟
2020年12月18日星期五
技術取勝
投資策略
內地客匯璽3伙淪銀主盤 3年前逾1.2億購入 近月最大宗銀主放售
皓畋兩房1100萬沽 3年實蝕逾一成
奧柏．御峯開放式戶1.18萬租出 低市價一成
嘉湖海逸酒店轉5000伙住宅 規劃署不反對
文輝道地王今截標 業界料最多收8標書
雲端洋房7191萬沽 呎價低兩年半前14%
新世界長沙灣商廈 累沽74伙套逾13億
總商會：明年經濟僅恢復3年前水平 料來年GDP升3.5% 四成企業看淡前景
10月出口貨量挫0.1% 進口量升價跌
美息維持不變 港股連升兩日
Vesync大戶散戶劃一分配率 暗盤急升
微醫擬分拆來港集資 投資前估值料逼470億
新經濟IPO集資 今年升逾六成
金管局：港具條件助內地發綠債 提5項行動綱領予業界參考
瑞幸付14億罰款 與美證交會和解
包浩斯：明年3月底止 關閉港澳以外實體店
疑似節日網購詐騙比率 港高達28% 全球第3高
思捷兩外籍高層齊辭任 7月曾遭大股東提罷免
中國首11月新能源車銷量增3.9%
中國自動化公司秘書 內幕交易罪成
fb登報轟蘋果私隱為名 阻追蹤用戶損小企利益
證交會指誤導客戶 羅賓漢同意罰5億
比特幣升勢不停 帶挈中日韓相關股
張兆聰：有色金屬強勢 五礦可小注
何民傑：比特幣興旺揭示白銀走勢
岑智勇：信義光能低開高走 見「曙光初現」形態
技術取勝：百濟神州阻力在50天線
盧駿匡：短線市寬接近超賣區 恒指大跌風險低
3香港電話儲值卡賣逾10萬張 大抽獎再谷客
周顯：疫症紓緩中國債務危機
湯文亮：合股買樓 可免則免
專才流入 台南樓價升幅冠六都 半導體產業回流 帶動樓市需求
台灣買樓流程及注意事項
盧楚仁：利率期貨反映 美最快明年9月加息
技術取勝：百濟神州阻力在50天線
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【明報專訊】中燃沿20天線上升（圖）
安踏趁低收集待突破（圖）
明報記者 張兆聰
[技術取勝]
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