岑智勇：信義光能低開高走 見「曙光初現」形態

恒指呈兩連陽，以「吊頸」形態收市，雖然收市水平在10 SMA及20 SMA之上，但即市的沽壓也不輕。MACD快慢線負差距收窄，走勢改善。

全日上升股份891隻，下跌826隻，整體市况偏好，但似乎不及指數般強。

新上市雲想科技（2131）收報8.12元，較招股價6.98元上升16.3%，成交金額20.62億元，是全日第八大成交股份。早前發盈喜的信義光能（0968），股價低開高走，出現「曙光初現」形態，收報15.02元，升7.75%，成功守在配股價之上，成交金額22.07億元，是全日第七大成交股份。

醫保談判收官 醫藥板塊向好

據內地媒體報道，2020年國家醫保目錄藥品談判在12月18日收官，第三日醫保談判焦點落在4家跨國藥企，以及內地藥企主導的PD-1/L1抗癌藥的價格談判，但暫尚未有具體降幅及談判結果公布。醫藥板塊向好，中生製藥（1177）、藥明生物（2269）、恒安國際 （1044）及石藥集團（1093）分別升7.82%、6.52%、4.72%及4.12%，是升幅最大的藍籌股。

互太紡織（1382）的主要業務為從事紡織產品（包括優質棉布及化纖針織布）之製造及貿易。集團在截至2020年9月底止中期收入為約24.527億元，同比減少18.9%。銷售成本為約20.227億元，同比減少18.6%，原因為收入下跌所致。股東應佔溢利為3.756億元，同比減少8.8%。集團在業績中披露，集團銷售訂單數量已追上去年同期的水平，主要是有賴資訊科技發達，客戶於實體店暫時關閉之際迅速適應情况，將購物渠道移師至網上時裝店。由於服裝需求有上升趨勢，而且銷售向好，集團對運動服裝、健身服裝及瑜伽服裝等功能紡織品於財政年度下半年的整體需求持審慎樂觀態度。

互太紡織股價向好 出現利好信號

集團近日股價向好，並出現利好信號。股份上日收報4.92元，市盈率9.553倍，周息率8.943厘。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

百利好證券首席策略師

[岑智勇 智選股]