何民傑：比特幣興旺揭示白銀走勢

虛擬貨幣從來都被主流媒體抹黑，因為這是根本地挑戰政府發行貨幣的壟斷權力。從古到今，貨幣的發行都是民間和政府的拉鋸角力。從以貝殼作為貨幣開始，人類懂得使用供應較少的物件作為交易工具，中國也是到了宋朝，才開始有由官府發行的紙幣雛形。其實貨幣來自於交易過程中雙方的信任，可以是黃金，也可以是石頭，今天電子貨幣正在挑戰行之有效的政府權力。

電子貨幣受市場歡迎 價格愈來愈高

出現這個挑戰的基本原因是，政府過度運用發行貨幣的能力，在金融海嘯之後，美國聯邦儲備局已經無數次透過發行官方債券等方式增加貨幣供應，從而令經濟不至於衰落。再加上美元在二次世界大戰之後，成為國際間交易的主要工具，連石油交易也放棄運用黃金，改成為用美元計算，這才讓美元有貨幣紅利，可以在不斷濫發的情况下仍然有人相信並使用。

不過，現在有愈來愈多人接受和交易的電子貨幣，交易量和種類也愈來愈多，雖然有不少國家對電子貨幣有獵巫心態，不願意在法律框架下容許電子貨幣正常運作，但這些人為阻礙無法阻止群眾選擇電子貨幣的動力。在新冠病毒疫情橫掃西方社會的情况下，愈來愈多投資者擔心美元作為國際交易工具的可靠性，電子貨幣成為美元以外流通於國際的交易工具，自然愈來愈受人歡迎，價格也愈來愈高。

另一角度來看，電子貨幣的交易平台，法律規管和存款保障等等制度仍然未盡完善，卻吸引如此多資金投入其中，可見潛力不能低估。

可成美元替代品 白銀應被看重

其實除了電子貨幣，還有更原始的貨幣是被忽略的，較多人留意當然是黃金，黃金價格也在今年7月創了10年新高。本欄在今年2月開欄時就提醒投資者可以考慮投資白銀，到7月高峰價位也接近漲了七成，今日白銀價格仍然遠高於2月的低位。所以在電子貨幣受追捧的同時，能夠作為美元替代品的白銀更加應被看重。

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[何民傑 錢本善]