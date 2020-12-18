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證交會指誤導客戶 羅賓漢同意罰5億

【明報專訊】美國證交會（SEC）昨指控免費證券交易軟件「羅賓漢（Robinhood）」未有充分披露其與高頻交易商之間的商業關係及賺錢方式，在收入來源方面誤導客戶，且未能向客戶提供所承諾的最佳交易執行方式。羅賓漢同意支付6500萬美元（約5億港元）的民事罰款，但未有承認或否認SEC的調查結果。計劃尋求上市的羅賓漢，今年集資超過10億美元，估值升至117億美元。

沒披露轉售客戶訂單

SEC聲明稱，由2015至2018年底，羅賓漢向客戶描述其賺錢方式時，做出了誤導陳述和遺漏，未有充分披露其最大收入來自向高頻交易商出售客户的訂單。羅賓漢的主要賣點，是向客戶提供免佣金交易，而這很大程度由於其出售了客戶的訂單，惟羅賓漢客戶的訂單執行價格，往往低於其他經紀商的價格。SEC指出，即使考慮了毋須支付佣金而節省下來的交易費用，羅賓漢的客戶也因交易價格較低，而損失了3410萬美元。

另外，美國疫情持續嚴峻，上周首次申領失業救濟人數出乎意料升至88.5萬人，分析師原預期申領人數可回落至80.8萬人。這已是連續兩周回升，數據反映企業裁員仍然嚴重，隨着疫情持續令商業活動的限制收緊，美國經濟復蘇有所放慢。經濟師普遍預期，在疫苗獲廣泛接種前，美國就業市場仍會停滯。不過由於美國國會的新一輪紓困措施有望在今年底前通過，標普500指數及納指開市創新高。

美新申失業救濟人數超預期

市場等待英國與歐盟之間的貿易談判結果之際，英倫銀行昨公布維持基準利率及資產購買規模不變。英倫銀行指出，疫苗推出將有助降低經濟下行風險，但強調前景仍有很大不確定性。不過英倫銀行的經濟預測，仍假設英國可在元旦前與歐盟達成貿易協議。該央行此前曾強調，一旦前景惡化，還有足夠空間進一步刺激經濟。

（綜合報道）

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