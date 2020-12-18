fb登報轟蘋果私隱為名 阻追蹤用戶損小企利益

fb質疑蘋果的新措施是以私隱為名、謀利為實，令小企難以繼續投放個性化廣告，被迫改以訂閱或應用內付款（in-app payments）等方式獲取收入，讓蘋果可從中抽佣。蘋果則回應，新措施是為用戶着想，用戶理應知道個人數據何時被收集，並分享到其他軟件和網站。

稱小企銷售成本效益將大減

由明年初起，軟件開發商須徵求iOS 14系統的用戶許可，才可收集他們在iPhone及iPad的網上活動數據。當用戶首次啟動某個軟件，屏幕將彈出一個信息，讓用戶選擇是否接受追蹤。蘋果原計劃在9月發布iOS 14時推出這項新措施，但最終決定延至明年實行，讓開發商有時間處理相關改變。市場人士普遍預期，多數iOS用戶將選擇不被追蹤，這勢將影響fb的廣告業務，尤其是其針對開發商和企業的廣告網絡。

對於蘋果的新措施，fb展開反擊，刊登了一篇以〈我們為各地小企對抗蘋果〉為題的廣告，稱「限制如何使用個性化廣告，確實影響我們這種大型企業，而對小企帶來的影響更是毀滅性的」。fb稱，小企是其業務核心，蘋果的新規定將限制小企推出個性化廣告及其接觸客戶的能力。fb列舉數據，指沒有個性化廣告，普通小企所花的每美元廣告支出帶來的銷售額，將較目前減60%以上。fb的廣告最後附加連結，為fb所設的「為小企發聲」網站，內容包括多家企業談論對蘋果新政策的憂慮。

fb廣告和商業產品副總裁Dan Levy稱，蘋果通過對App Store的控制來打擊市場競爭，損害創作者和小企的利益，並使自己從中受惠。fb又撰寫博客文章，強調廣告的好處，稱一些本來免費的應用程式和網站，在失去廣告支持後，可能無法繼續經營，又或需要開始向用戶收費。

蘋果：沒阻追蹤 僅徵求用戶同意

蘋果則強調，iOS 14系統的「應用程式追蹤透明度（App Tracking Transparency） 」架構，並未要求fb改變追蹤用戶、以創建個性化廣告的經營方式，只是fb在收集數據前，必須尋求用戶授權。蘋果建議fb可在尋求用戶授權的頁面，向用戶解釋為何要授權收集數據。fb則指摘蘋果的新措施是雙重標準，聲稱蘋果自己的個性化廣告平台不受新的iOS 14私隱政策限制，但蘋果已否認這說法。

蘋果表示，歡迎應用程式內的廣告，且不禁止跟蹤用戶，只是開發商必須尋求用戶同意。在設置應用（Settings App），iOS用戶可查看哪些應用程式已獲授權、可追蹤數據，接收廣告宣傳，而用戶可根據需要隨時更改設定。蘋果若發現有應用程式違反新規定，開發商必須更改，否則將被App Store移除。

蘋果指出，旗下的SKAdNetwork服務可成為廣告網絡的中介，允許在各種應用程式投放廣告的第三方廣告網絡，在不知道用戶身分的情况下取得廣告數據分析，而SKAdNetwork是免費使用，蘋果不會從中獲利。

（綜合報道）

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