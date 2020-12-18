思捷兩外籍高層齊辭任 7月曾遭大股東提罷免

今日舉行股東周年大會的思捷昨晚突然公布，Kristiansen及Schmidt-Schultes辭任執行董事職務，兩人將繼續留任行政總裁及財務總裁職位至最遲明年2月底。思捷表示，有意將全球行政管理職能集中於香港，將物色潛在人選填補兩人職位。

兩人留任至最遲明年2月底

思捷11月發出股東周年大會通函時，二人仍尋求股東重選，因此集團將取消相關議案。公告指出，Kristiansen及Schmidt-Schultes辭任是由於「尋求其他業務安排」，並稱已確認與董事會無意見分歧，亦無任何有關辭任的事宜需要股東垂注。

思捷：將物色潛在人選填補職位

值得留意的是，股壇名人莊友堅太太、維他奶創辦人家族成員羅琪茵今年7月申報多次大手增持入主思捷，隨即提出擬罷免包括Kristiansen及Schmidt-Schultes執董職務，其後未知是否雙方達成協議，羅琪茵放棄罷免兩人議案，但仍委任Marc Andreas TSCHIRNER、邱素怡及黃鴻威擔任執董，加入董事局。