經濟

疑似節日網購詐騙比率 港高達28% 全球第3高

【明報專訊】環聯公布網上零售趨勢研究，發現今年全球節日購物旺季初期，香港疑似網購詐騙，即被環聯客戶認為有涉及詐騙迹象而拒絕或審查的交易比率達28%，較去年同期增加41%。以截至目前為止的節日旺季計算，香港高風險網上交易比率是全球所有國家或地區中第三高。

8%受訪者指因疫情相關詐騙蒙受損失

調查顯示，香港在網購星期一（11月30日）的疑似詐騙交易比例最高，達32.56%，黑色星期五（11月27日）為31.97%；雙十一（11月11日）、星期六（11月28日）分別為29.92%及26.15%；感恩節（11月26日）為24.54%。

踏入節日購物旺季，環聯於今年11月1日至11月5日在全球做的調查顯示，受訪的1000名香港消費者中，有36%表示曾成為新冠病毒肺炎相關數碼詐騙案目標，較4月13日一周的同一調查增加20%。

根據最近調查，有8%受訪者指因新冠病毒肺炎相關詐騙蒙受損失，與4月13日的比例一樣。

環聯：疫情加快消費者轉網上交易

環聯亞太區創新方案副總裁殷虹表示，新冠病毒肺炎疫情加快消費者從實體店轉向網上交易， 網店更需具備偵測數碼詐騙意圖能力。為了不會錯失銷售新機遇，企業亦需確保消費者能安全地進行數碼交易。

今次研究基於環聯在雙十一（11月11日）至感恩節後的網購星期一（11月30 日）期間，對其網店客戶的零售交易分析所得。

上 / 下一篇新聞

內地客匯璽3伙淪銀主盤 3年前逾1.2億購入 近月最大宗銀主放售
內地客匯璽3伙淪銀主盤 3年前逾1.2億購入 近月最大宗銀主放售
皓畋兩房1100萬沽 3年實蝕逾一成
皓畋兩房1100萬沽 3年實蝕逾一成
奧柏．御峯開放式戶1.18萬租出 低市價一成
奧柏．御峯開放式戶1.18萬租出 低市價一成
嘉湖海逸酒店轉5000伙住宅 規劃署不反對
嘉湖海逸酒店轉5000伙住宅 規劃署不反對
文輝道地王今截標 業界料最多收8標書
文輝道地王今截標 業界料最多收8標書
雲端洋房7191萬沽 呎價低兩年半前14%
雲端洋房7191萬沽 呎價低兩年半前14%
新世界長沙灣商廈 累沽74伙套逾13億
新世界長沙灣商廈 累沽74伙套逾13億
總商會：明年經濟僅恢復3年前水平 料來年GDP升3.5% 四成企業看淡前景
總商會：明年經濟僅恢復3年前水平 料來年GDP升3.5% 四成企業看淡前景
10月出口貨量挫0.1% 進口量升價跌
10月出口貨量挫0.1% 進口量升價跌
美息維持不變 港股連升兩日
美息維持不變 港股連升兩日
Vesync大戶散戶劃一分配率 暗盤急升
Vesync大戶散戶劃一分配率 暗盤急升
微醫擬分拆來港集資 投資前估值料逼470億
微醫擬分拆來港集資 投資前估值料逼470億
新經濟IPO集資 今年升逾六成
新經濟IPO集資 今年升逾六成
金管局：港具條件助內地發綠債 提5項行動綱領予業界參考
金管局：港具條件助內地發綠債 提5項行動綱領予業界參考
瑞幸付14億罰款 與美證交會和解
瑞幸付14億罰款 與美證交會和解
包浩斯：明年3月底止 關閉港澳以外實體店
包浩斯：明年3月底止 關閉港澳以外實體店
思捷兩外籍高層齊辭任 7月曾遭大股東提罷免
思捷兩外籍高層齊辭任 7月曾遭大股東提罷免
中國首11月新能源車銷量增3.9%
中國首11月新能源車銷量增3.9%
中國自動化公司秘書 內幕交易罪成
中國自動化公司秘書 內幕交易罪成
fb登報轟蘋果私隱為名 阻追蹤用戶損小企利益
fb登報轟蘋果私隱為名 阻追蹤用戶損小企利益
證交會指誤導客戶 羅賓漢同意罰5億
證交會指誤導客戶 羅賓漢同意罰5億
比特幣升勢不停 帶挈中日韓相關股
比特幣升勢不停 帶挈中日韓相關股
張兆聰：有色金屬強勢 五礦可小注
張兆聰：有色金屬強勢 五礦可小注
何民傑：比特幣興旺揭示白銀走勢
何民傑：比特幣興旺揭示白銀走勢
岑智勇：信義光能低開高走 見「曙光初現」形態
岑智勇：信義光能低開高走 見「曙光初現」形態
技術取勝：百濟神州阻力在50天線
技術取勝：百濟神州阻力在50天線
盧駿匡：短線市寬接近超賣區 恒指大跌風險低
盧駿匡：短線市寬接近超賣區 恒指大跌風險低
3香港電話儲值卡賣逾10萬張 大抽獎再谷客
3香港電話儲值卡賣逾10萬張 大抽獎再谷客
周顯：疫症紓緩中國債務危機
周顯：疫症紓緩中國債務危機
湯文亮：合股買樓 可免則免
湯文亮：合股買樓 可免則免
專才流入 台南樓價升幅冠六都 半導體產業回流 帶動樓市需求
專才流入 台南樓價升幅冠六都 半導體產業回流 帶動樓市需求
台灣買樓流程及注意事項
台灣買樓流程及注意事項
盧楚仁：利率期貨反映 美最快明年9月加息
盧楚仁：利率期貨反映 美最快明年9月加息