經濟

瑞幸付14億罰款 與美證交會和解

【明報專訊】曾被喻為「星巴克勁敵」的內地連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡，今年4月被揭造假數遭勒令退市，美國證券交易委員會（SEC）前晚公布，已經同意讓瑞幸咖啡支付1.8億美元（約14.04億元）罰款達成和解，意味瑞幸有可能逃過清盤命運。

瑞幸咖啡早前遭指控，從2019年4月至2020年1月，透過關聯方虛假交易，偽造超過3億美元的收入，SEC指出，瑞幸並未承認或否認這些指控，惟公司已同意支付罰款，並可根據開曼群島臨時清算程序向投資者支付特定款項抵消部分罰款。

瑞幸：反映為補救作出努力

瑞幸咖啡董事長郭謹一回應和解時表示，與SEC達成和解「反映出我們的合作和補救努力」，使公司能夠繼續執行商業戰略。郭謹一補充，公司董事會和管理層致力建立一個強而有力的內部財務控制系統，並會堅持合規及最佳的公司治理辦法。

瑞幸今年初遭沽空機構發表報告指控公司涉嫌造假數，直到4月集團發公告「自爆」稱經自查後發現公司首席運營官劉劍涉嫌財務造假，涉約22億元人民幣交易額，公司董事會成立特別委員會進行內部調查。至6月29日瑞幸在納斯達克停牌並進入退市程序，以當時股價1.38美元計，較上市時招股價17美元跌逾九成。其後公司公布調查結果指集團財務造假始於2019年4月，2019年度收入被誇大約21.2億元人民幣，同年成本和費用被誇大約13.4億元人民幣。

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