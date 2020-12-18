金管局：港具條件助內地發綠債 提5項行動綱領予業界參考

明報記者 陳偉燊

余偉文表示，內地推動碳中和時需要大量資金融資應付新的發展，因此令香港綠債市場有不小空間發展，並指香港目前已具備條件供內地企業來港發行綠債。金管局更身體力行，在推動外匯基金投資時，全面將ESG（環境、社會、企業管治）元素融入投資中，若產生的長期回報與傳統模式相若，更會優先參與ESG相關投資項目。

他表示，今年參與ESG債券及綠色債券項目，比去年有2倍增長。股本證券方面，亦開始採納與ESG相關指數作為投資參考。環繞ESG相關的指數大多建立時間不長，因此需時留意其表現，但是以新興市場而言，他發現經ESG規範並過濾的投資項目表現會較佳。將來該局還會分配更多資金投資在ESG相關的項目。

優先參與ESG相關投資項目

此外，包括金管局、證監會等為首7個監管機構發起的綠色和可持續金融跨機構督導小組，昨日發布策略計劃及5個短期行動綱領（見表）。政府及匯豐均表示，對督導小組推出策略計劃表示歡迎。根據小組建議，除了上市公司要於今年7月1日起要披露與氣候相關資訊之外，亦要求金融機構，包括銀行、資產管理公司、保險公司及退休金受託人，按氣候相關財務披露工作小組（TCFD）要求，作出氣候相關披露。督導小組聯席主席、證監會行政總裁歐達禮表示：「投資經理可以有統一的架構作依據做分析，讓投資者避開那些未符標準的投資項目。」

制訂共通綠色分類目錄 處理「漂綠」問題

在處理企業借發綠債「漂綠」，所得資金並非用於環保或綠色項目的問題上，歐達禮指出：「這更加講究及制訂共通綠色分類目錄，令業界有更清晰的分類作出區別，藉此減少漂綠的問題」。另小組建議，推動金融機構進行氣候為重點的情境分，以掌握數據或技術缺口。金管局助理總裁（銀行政策）何漢傑表示，相關分析有助業界了解，如發生颱風山竹襲港時，對實質經濟如在低窪地帶地產借貸有什麼影響，甚至在企業因應氣候風險轉為投資低碳經濟存在的風險。余偉文透露，現時已有本地銀行及外國大銀行的在港分行表示願意參與有關情境分析。