經濟

金管局：港具條件助內地發綠債 提5項行動綱領予業界參考

【明報專訊】因應內地擬於2060年或之前實現碳中和，金管局總裁余偉文表示，內地企業需要大量資金配合發展，香港市場可以居中發揮集資作用，預示可能引入內地企業來港發行綠色債券。金管局有份參與的綠色和可持續金融跨機構督導小組，昨日更發表短期行動綱領，要求金融機構落實在2025年或之前落實氣候相關披露，並且制訂共通綠色分類目錄，處理「漂綠（Greenwashing，即以環保為名發債，但資金實際非用於相關用途）」問題。

明報記者 陳偉燊

余偉文表示，內地推動碳中和時需要大量資金融資應付新的發展，因此令香港綠債市場有不小空間發展，並指香港目前已具備條件供內地企業來港發行綠債。金管局更身體力行，在推動外匯基金投資時，全面將ESG（環境、社會、企業管治）元素融入投資中，若產生的長期回報與傳統模式相若，更會優先參與ESG相關投資項目。

他表示，今年參與ESG債券及綠色債券項目，比去年有2倍增長。股本證券方面，亦開始採納與ESG相關指數作為投資參考。環繞ESG相關的指數大多建立時間不長，因此需時留意其表現，但是以新興市場而言，他發現經ESG規範並過濾的投資項目表現會較佳。將來該局還會分配更多資金投資在ESG相關的項目。

優先參與ESG相關投資項目

此外，包括金管局、證監會等為首7個監管機構發起的綠色和可持續金融跨機構督導小組，昨日發布策略計劃及5個短期行動綱領（見表）。政府及匯豐均表示，對督導小組推出策略計劃表示歡迎。根據小組建議，除了上市公司要於今年7月1日起要披露與氣候相關資訊之外，亦要求金融機構，包括銀行、資產管理公司、保險公司及退休金受託人，按氣候相關財務披露工作小組（TCFD）要求，作出氣候相關披露。督導小組聯席主席、證監會行政總裁歐達禮表示：「投資經理可以有統一的架構作依據做分析，讓投資者避開那些未符標準的投資項目。」

制訂共通綠色分類目錄 處理「漂綠」問題

在處理企業借發綠債「漂綠」，所得資金並非用於環保或綠色項目的問題上，歐達禮指出：「這更加講究及制訂共通綠色分類目錄，令業界有更清晰的分類作出區別，藉此減少漂綠的問題」。另小組建議，推動金融機構進行氣候為重點的情境分，以掌握數據或技術缺口。金管局助理總裁（銀行政策）何漢傑表示，相關分析有助業界了解，如發生颱風山竹襲港時，對實質經濟如在低窪地帶地產借貸有什麼影響，甚至在企業因應氣候風險轉為投資低碳經濟存在的風險。余偉文透露，現時已有本地銀行及外國大銀行的在港分行表示願意參與有關情境分析。

上 / 下一篇新聞

內地客匯璽3伙淪銀主盤 3年前逾1.2億購入 近月最大宗銀主放售
內地客匯璽3伙淪銀主盤 3年前逾1.2億購入 近月最大宗銀主放售
皓畋兩房1100萬沽 3年實蝕逾一成
皓畋兩房1100萬沽 3年實蝕逾一成
奧柏．御峯開放式戶1.18萬租出 低市價一成
奧柏．御峯開放式戶1.18萬租出 低市價一成
嘉湖海逸酒店轉5000伙住宅 規劃署不反對
嘉湖海逸酒店轉5000伙住宅 規劃署不反對
文輝道地王今截標 業界料最多收8標書
文輝道地王今截標 業界料最多收8標書
雲端洋房7191萬沽 呎價低兩年半前14%
雲端洋房7191萬沽 呎價低兩年半前14%
新世界長沙灣商廈 累沽74伙套逾13億
新世界長沙灣商廈 累沽74伙套逾13億
總商會：明年經濟僅恢復3年前水平 料來年GDP升3.5% 四成企業看淡前景
總商會：明年經濟僅恢復3年前水平 料來年GDP升3.5% 四成企業看淡前景
10月出口貨量挫0.1% 進口量升價跌
10月出口貨量挫0.1% 進口量升價跌
美息維持不變 港股連升兩日
美息維持不變 港股連升兩日
Vesync大戶散戶劃一分配率 暗盤急升
Vesync大戶散戶劃一分配率 暗盤急升
微醫擬分拆來港集資 投資前估值料逼470億
微醫擬分拆來港集資 投資前估值料逼470億
新經濟IPO集資 今年升逾六成
新經濟IPO集資 今年升逾六成
瑞幸付14億罰款 與美證交會和解
瑞幸付14億罰款 與美證交會和解
包浩斯：明年3月底止 關閉港澳以外實體店
包浩斯：明年3月底止 關閉港澳以外實體店
疑似節日網購詐騙比率 港高達28% 全球第3高
疑似節日網購詐騙比率 港高達28% 全球第3高
思捷兩外籍高層齊辭任 7月曾遭大股東提罷免
思捷兩外籍高層齊辭任 7月曾遭大股東提罷免
中國首11月新能源車銷量增3.9%
中國首11月新能源車銷量增3.9%
中國自動化公司秘書 內幕交易罪成
中國自動化公司秘書 內幕交易罪成
fb登報轟蘋果私隱為名 阻追蹤用戶損小企利益
fb登報轟蘋果私隱為名 阻追蹤用戶損小企利益
證交會指誤導客戶 羅賓漢同意罰5億
證交會指誤導客戶 羅賓漢同意罰5億
比特幣升勢不停 帶挈中日韓相關股
比特幣升勢不停 帶挈中日韓相關股
張兆聰：有色金屬強勢 五礦可小注
張兆聰：有色金屬強勢 五礦可小注
何民傑：比特幣興旺揭示白銀走勢
何民傑：比特幣興旺揭示白銀走勢
岑智勇：信義光能低開高走 見「曙光初現」形態
岑智勇：信義光能低開高走 見「曙光初現」形態
技術取勝：百濟神州阻力在50天線
技術取勝：百濟神州阻力在50天線
盧駿匡：短線市寬接近超賣區 恒指大跌風險低
盧駿匡：短線市寬接近超賣區 恒指大跌風險低
3香港電話儲值卡賣逾10萬張 大抽獎再谷客
3香港電話儲值卡賣逾10萬張 大抽獎再谷客
周顯：疫症紓緩中國債務危機
周顯：疫症紓緩中國債務危機
湯文亮：合股買樓 可免則免
湯文亮：合股買樓 可免則免
專才流入 台南樓價升幅冠六都 半導體產業回流 帶動樓市需求
專才流入 台南樓價升幅冠六都 半導體產業回流 帶動樓市需求
台灣買樓流程及注意事項
台灣買樓流程及注意事項
盧楚仁：利率期貨反映 美最快明年9月加息
盧楚仁：利率期貨反映 美最快明年9月加息