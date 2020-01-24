新經濟IPO集資 今年升逾六成

佔新股集資額近60%

港交所又提到，新經濟公司對股票市場平均每日成交金額的佔比不斷增加，由2018年的4.1%增至2020年11月的22.8%。展望2021年，香港交易所會繼續專注落實3年戰略規劃，捕捉區內外各項發展機遇，以實現成為「國際領先的亞洲時區交易所」的願景。行政總裁李小加表示，相信港交所未來將繼續在連接全球投資者、企業和市場方面扮演重要角色。

港股市值年升22% 日均成交1283億

根據港交所披露最新數據，截至今年11月底止，港股總市值達到46.6萬億元，較去年底的38.3萬億元增長21.6%，刷新紀錄；市場成交總額29萬億元，亦打破2018年26.4萬億元的紀錄。每日平均成交金額1283億元，較去年底升47%。

滬深股通及港股通方面，截至上月底滬港通及深港通北向成交額分別錄8.15萬億及10.96萬億元人民幣成交，較去年升83.3%及1.3倍；滬港通及深港通南向交額分別錄2.63萬億及2.24萬億元，較之前最高紀錄、2018年的成交額增44.7%及1.2倍。

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