微醫擬分拆來港集資 投資前估值料逼470億

管理層變動 上市或須申豁免

報道指出，微醫目前仍在推動上市計劃，並計劃明年農曆新年前後提交上市申請，不過剛於今年上任的首席財務官蔡強近日已經離職，可能對上市計劃構成影響，有消息人士指，集團目前正邀請蔡強出任公司的顧問。微醫和蔡強均拒絕置評。

根據上市規則，企業申請在主板上市，管理層至少要在之前3年保持不變，因此微醫或要說服上市部提供豁免。

事實上，微醫赴港上市消息早於2017年底傳出，惟一直只聞樓梯響，而今年中有市場消息指，微醫原計劃年內在港掛牌，但由於有部分業務涉及病人敏感信息及政府數據，因而需要重組架構，並延至明年初進行。

滴滴貨運估值料達156億

另外，外電引述知情人士透露，滴滴出行正在為其內地網約貨運業務尋求首輪融資。報道指，滴滴貨運尋求融資3至4億美元（約23.4至31.2億元），公司已與潛在投資者進行接觸，業務估值可能高達20億美元（約156億元）。

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