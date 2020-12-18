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Vesync大戶散戶劃一分配率 暗盤急升

【明報專訊】美國小型家電製造商Vesync（2148）今日掛牌上市，昨日公布招股結果，以罕有的劃一比例方式分配給甲乙兩組投資者，變相令大量貨源集中在大戶手上。雖然不符新股一貫優待認購一手投資者做法，但有分析員認為，以劃一比率方式分配股份，有利新股股價表現，但亦容易出現大幅波動風險。Vesync昨日3個暗盤表現「火箭式」上升，其中以在富途暗盤表現最突出，最高曾見11.1元，較招股價升逾一倍，每手帳面可賺5580元。

分析：易大上大落 不宜高追

據Vesync公告，集團公開發售部分獲35.8萬人認購，超額認購近540倍，國際發售則超購7.58倍。Vesync以招股價上限每股5.52元定價，集資約14.37億元。Vesync甲組合共有逾35.22萬人認購，統一的分派率為1.54%。當中有逾24萬人認購一手，僅得3704人獲派一手，抽75手才能穩獲一手。

而乙組（認購金額逾500萬元）則共有5750人認購，統一的分派率為0.66%。當中有逾180人「頂頭槌飛」認購，獲派93手股份，以每張頂頭槌飛涉資7833.7萬元計，假設大戶借九成孖展認購及息率3厘，孖展利息成本約4.6萬元，倘昨日成功於富途高位11.1元沽出，帳面賺逾47萬元。

Vesync昨日於3個暗盤的表現強勁，當中於富途的表現最突出，收報9.61元，升逾74%，不計手續費，每手帳面賺4090元；耀才暗盤收報9.21元，升逾66%，每手帳面賺3690元；輝立暗盤收報9.16元，升逾65%，每手帳面賺3640元（見表）。

信誠證券聯席董事張智威分析，以劃一比例分配新股有利其股價炒上，不排除今日首日掛牌的表現如暗盤相若，有逾七成或八成的升幅。

但張亦提醒投資者要謹慎，他形容Vesync屬「大上大落」的股份，亦有風險由高位倒跌至五成以下，因此不建議投資者「高追」，持貨投資者可逐步減持，沽售持貨獲利。

至於昨日首日掛牌的雲想科技（2131）開市報6.98元，與招股價持平，其後一度「潛水」，低見6.82元，之後反彈最多近四成，高位報9.34元，午後走趨反覆，收市報8.12元，全日升16.33%，成交額達20.62億元。不計手續費及佣金，每手1000股，帳面賺1140元。

雲想科技坐「過山車」 收市升16%

同日掛牌的遠洋服務（6677）則一直「潛水」，開市後一直跌低過招股價5.88元，收市報5.85元，全日跌0.51%， 成交金額達3.28億元，不計手續費及佣金，每手500股帳面蝕15元。

明報記者 陳麗歡

[新股]

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