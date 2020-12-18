經濟

美息維持不變 港股連升兩日

【明報專訊】美國聯儲局議息後一如市場預期，宣布維持利率不變，會後聲明表示將繼續買債，直至推動全面就業及通脹維持穩定的目標均取得實質進展。受惠聯儲局繼續放水，港股連升兩日，昨以高位收市，收市升218點或0.82%，報26,678點，兩日合計升471點或1.8%。

一併收復10天及20天線

恒指昨日高開148點後向下，曾低見26,390點，午後發力以近全日高位收市，報26,678點，收復10天（26,480點）及20天線（26,544點），國企指數升83點或0.8%，報10,545點；恒生科技指數表現更佳，收報8332點，升2.29%，大市成交1289億元。恒指夜期早段偏軟，最低報26,628點，低水50點。

聯儲局指出，將至少以每月800億美元規模增持美國國債，以及每月至少400億美元規模增持機構抵押貸款支持證券，直至充分就業和物價穩定的目標取得重大進展。聯儲局主席鮑威爾指出，前路仍充滿高度不確定性，11月失業率較高，疫情影響通脹水平，即使疫苗消息非常積極，但仍面臨重大挑戰。鮑威爾又指，如果收縮購債操作將提前發出警告，不會為「實質性」進展設定具體目標，一旦局方認為有需要，就會推出更多寬鬆措施。

美匯跌穿90大關 離岸人幣見6.5

聯儲局繼續買債拖累美匯指數受壓，昨午跌穿90大關，低見89.883，跌0.6%，為2018年4月19日後最低，人民幣則走強，離岸價（CNH）曾見6.5兌一美元，升125點子（100點子等於1元）。

五隻中資科網股「ATMXJ」普遍向上，騰訊（0700）成升市火車頭，升2.01%，收報583元，貢獻恒指50點升幅；京東（9618）收報323元，升3.66%；阿里巴巴（9988）收報258元，升2.79%；美團（3690）收報285元，升2.08%；小米（1810）無升跌，收報29.3元。

中生製藥升7.8%冠藍籌

其他藍籌方面，中生製藥（1177）表現最佳，收市升7.82%，報7.86元；安踏（2020）表現最差，跌4.46%，收報107元。

相關字詞﹕恒指 美匯指數 議息 聯儲局

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