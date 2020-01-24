經濟

總商會：明年經濟僅恢復3年前水平 料來年GDP升3.5% 四成企業看淡前景

【明報專訊】香港總商會（下稱總商會）昨日發表2021年經濟預測及公布2020年度「商業前景問卷調查」結果，料今年香港GDP跌6%，明年則有3.5%增長；今年失業率7%，明年降至4.8%，但政府保就業計劃結束，部分行業裁員壓力加大，明年首季失業率或最惡劣。調查結果亦反映四成受訪企業看淡未來一年的商業前景，只有25%對明年表示樂觀；而企業覺得疫情持續令香港經濟難復蘇，是比起制裁或《港區國安法》更主要的挑戰。

明報記者 陳子凌

總商會總裁梁兆基指出，估計明年香港GDP回復增長，前提是市民廣泛接種疫苗，有助控制疫情，繼而令部分跨境活動得以放寬；另外，美國候任總統拜登對華政策或較易揣測，有助市場穩定。

重拾增長前提：疫苗助控制疫情

不過他提醒，3.5%的經濟增長與今年低基數有關，從總量來看明年GDP最多只到2017年水平，考慮到疫苗分配及經濟復蘇需時，要完全回到2019年疫情前高位，可能要再多一兩年時間（圖1），而且隨着保就業計劃完結，企業裁員壓力上升，恐怕明年首季的失業率會最惡劣。

多方補助 失業才未至SARS惡劣

政府昨日公布最新失業率輕微下降至6.3%（相關新聞刊A6版）。梁兆基表示，雖然失業率看似未至2003年惡劣，但是次疫情持續時間及影響範圍更廣，裁員壓力其實遠比爆發SARS時為大，只是企業今次採取變通辦法，例如安排員工在家工作、放無薪假等，加上政府之前兩期保就業計劃，才令失業率未有比當年更差。

梁兆基又表示，雖然政府表明會再為個別行業提供支援，但疫情影響層面太廣，不少中小企不在今次救助範圍，他理解政府或有財政考慮，但希望仍能再推多一期保就業，或提供更多行業受惠的支援措施，讓處於水深火熱的企業，尤其是中小企能捱過疫苗帶來曙光前「最黑暗時刻」。

多中小企未受惠 盼再推保就業

另外，總商會於11月初進行「商業前景調查」（圖2），314間受訪企業當中，高達40%看淡本港未來一年的商業前景，而且有62%受訪企業今年首10個月營業額較去年同期減少，22%的營業額更大跌一半以上，29%受訪企業則表示，對比起年初，目前已減少人手。

受訪企業均認為，未來一年最大挑戰是疫情持續導致跨境往來受阻，限制經濟復蘇；其次是香港優勢被內地城市追近；反而中美摩擦、社會動盪及港區國安法這些上半年更關注的因素，今次在企業心目中只排第三至第五位。

梁兆基補充，雖然調查是第四波疫情爆發前進行，不過其間也有疫苗好消息，互相抵消下，相信最新情况與調查所反映差別不大。

相關字詞﹕疫苗 新冠肺炎 失業率 香港GDP 梁兆基 總商會

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