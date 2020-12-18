雲端洋房7191萬沽 呎價低兩年半前14%

琨崙連沽兩洋房

其他3宗一手洋房成交，來自青山公路沿線屋苑；華懋屯門青山公路琨崙連錄兩宗成交，包括以2928萬元售出青玥琳洋房29A號（連車位），實用2389方呎、實呎12,256元；青玥琳洋房28A號（連車位），實用2386方呎，成交價2860萬元、實呎11,987元。永泰（0369）屯門青山公路小欖The Carmel，沽出實用1838方呎的12號屋，成交價3096.5萬元、實呎16,847元，為項目本月首宗一手成交。

Grand YOHO第2期連沽5伙

昨日其他一手成交以新地旗下樓盤為主，元朗Grand YOHO第2期，透過招標連售5伙實用788至1186方呎的3、4房單位，成交價1408萬至1921萬元、實呎1.62萬至1.88萬元，5伙成交總值約7800萬元。另外，南昌站匯璽III，以3006.4萬元售出6座30樓B室，實用1047方呎、實呎28,714元。