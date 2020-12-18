雲端洋房7191萬沽 呎價低兩年半前14%

【明報專訊】雖然新盤交投「急凍」，但市場昨日仍錄得4宗新界一手洋房成交，單日吸金逾1.6億元；當中新地（0016）沙田九肚麗坪路雲端，透過招標以7190.5元售出Sommet 10號屋，實用2638方呎、實呎27,257元，為雲端本月首宗一手成交。可留意的是，雲端Sommet 11號屋（實用2610方呎）、2018年6月成交價逾8354.8萬元、實呎32,011元；意味上述Sommet 10號屋的成交呎價，比同類洋房2年半前平14%。
琨崙連沽兩洋房
其他3宗一手洋房成交，來自青山公路沿線屋苑；華懋屯門青山公路琨崙連錄兩宗成交，包括以2928萬元售出青玥琳洋房29A號（連車位），實用2389方呎、實呎12,256元；青玥琳洋房28A號（連車位），實用2386方呎，成交價2860萬元、實呎11,987元。永泰（0369）屯門青山公路小欖The Carmel，沽出實用1838方呎的12號屋，成交價3096.5萬元、實呎16,847元，為項目本月首宗一手成交。
Grand YOHO第2期連沽5伙
昨日其他一手成交以新地旗下樓盤為主，元朗Grand YOHO第2期，透過招標連售5伙實用788至1186方呎的3、4房單位，成交價1408萬至1921萬元、實呎1.62萬至1.88萬元，5伙成交總值約7800萬元。另外，南昌站匯璽III，以3006.4萬元售出6座30樓B室，實用1047方呎、實呎28,714元。