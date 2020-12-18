文輝道地王今截標 業界料最多收8標書

最高估值約112億 呎價4.3萬

他分析指出，推出的地皮面積為原先項目的七成，地盤面積約13.5萬方呎，地積比率1.92倍，可建樓面面積約25.9萬方呎，而據賣地章程，中標者可申請契約修訂，與原項目餘下三成的地盤將來共同使用康樂設施、泊車位等，令兩幅地產生潛在的協同效應。綜合業界估計，地皮估值介乎77.8億至111.51億元，預計每方呎樓面地價約3萬至4.3萬元。

測量師：今年落成量僅達標六成

此外，中原測量師行董事總經理黎堅輝昨日回顧今年的土地市場，他指出，9.2萬伙潛在一手供應，暫時足夠應付未來3至4年市場需要，但本港接連受到社會事件及疫情影響，過去一年半經濟活動受打擊，房屋施工進度受阻，相信今年實際住宅落成量將較目標顯著減少，預料今年落成量僅達全年目標約六成。

黎氏續稱，發展商近年積極透過補地價、舊樓收購等增加土儲，據地政總署資料，2018年第四季透過契約修訂、換地及私人協約批地的補地價收益總額達168億元，收益隨後不斷減少，今年首季更跌至只有3000萬元，第三季才回升至38億元，仍較2018年高峰大幅下挫，反映政府審批緩慢。