嘉湖海逸酒店轉5000伙住宅 規劃署不反對

擬建兩幢53層高住宅 每層54伙

資料顯示，嘉湖海逸酒店佔地約30萬方呎，長實擬重建作住宅，住宅部分以5倍地積比發展、涉逾150萬方呎，非住宅部分以1.66倍發展，涉約49.86萬方呎樓面，擬建2幢53層高（包括2層地庫及1層隔火層）的綜合用途物業，樓高158.6米（主水平基準以上，與現時區內長實同系栢慧豪園樓高相同），提供5000伙平均面積約300方呎單位，每層設54個單位，共享10部升降機，位於酒店平台的置富嘉湖商場則會保留，即項目涉總樓面逾200萬方呎。

鄧成波西貢5項目改用途遭反對

另「舖王」鄧成波及其家族持有的西貢5個項目（現為工廈及地盤），去年向城規會申請改建分層住宅及安老院舍設施，5個項目共建5幢8層高物業，提供99個私人住宅、及1403個安老院舍牀位，5個申請同於今日審理，惟規劃署不支持有關申請。另一邊廂，同由鄧氏持有的筲箕灣阿公岩村道8號精雅印刷集團大廈，早前申請放寬地積比率至14.4倍，重建成1幢26層高酒店，提供693個酒店房間，規劃署則不反對有關改劃，料可獲審批。

荃灣沙咀道、聯仁街及橫窩仔街的4幢工廈改劃為住宅項目，其中由新地（0016）持有的第一期安泰工業中心，擬重建為390伙，亦於今日審理，規劃署亦不反對有關土地改劃，預計可獲開綠燈。若連毗鄰3幢工廈分期重建，預計整個項目將提供約1200伙。

另城規會今日亦審理數宗活化工廈申請，其中興勝創建（0896）去年7月購入的柴灣利眾街18號美利倉大廈，申請放寬兩成地積比率，擬重建成26層高新式工廈，涉約9.63萬方呎，規劃署亦不反對。