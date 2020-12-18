皓畋兩房1100萬沽 3年實蝕逾一成

一號銀海3房1480萬 近1年同類新低

奧運站一號銀海新錄3房戶低價成交，價錢為同類單位11個月低位；中原首席分區營業經理黃家全表示，上述一號銀海8座中層C室、實用665方呎3房戶，成交價1480萬元、實呎22,256元，為同類單位今年1月曾錄1400萬元成交價後，11個月來的同類低價，惟原業主早於2005年10月以680.7萬元購入，帳面仍賺逾799萬元或1.2倍。

深水埗丰匯新錄本月首宗二手成交，中原副區域營業董事歐陽振邦指出，丰匯2座低層實用601方呎B室、3房間隔，原業主9月叫價980萬元，累減84萬元或約9%後，以896萬元售出、實呎14,908元，屬市價水平；原業主2014年初以530萬元一手購入，帳面賺366萬元或69%。

另香港置業11月下旬透過問卷形式進行今年第四季「客戶置業意向調查」，成功收回376份有效問卷，最多受訪者認為未來12個月香港樓價走勢平穩向好，比例佔52.7%，按季升5.5個百分點，比例創5季新高。