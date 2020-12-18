內地客匯璽3伙淪銀主盤 3年前逾1.2億購入 近月最大宗銀主放售

明報記者 歐陽慧恩

第一太平戴維斯住宅投資及銷售部主管、資深董事張作基稱，該行獲銀主委託招標出售3個匯璽單位，購入價最貴為1A座中層A室，屬4房2套連工人套房間隔，實用1503方呎，業主2017年12月底以4346.84萬元一手購入，實呎28,921元。另外兩伙為2A座高層B單位及同座對上一層的B單位，均為4房2套及工人套間隔，實用1327呎，業主2017年分別以3966.51萬元及3994.34萬元一手購入，實呎29,891元及30,101元。買家可購入1個或多個物業，明年1月14日截標。

土地註冊處顯示，單位業主姓鄭，英文姓名為普通話拼音，2017年購入上述3個單位後，曾向財務公司承做按揭，及與溫州銀行股份有限公司簽訂承諾書，其後更疑捲入財務糾紛。區內代理透露，業主去年8月曾以各4600萬元放售兩個2A座高層B室單位，至今年6月將放售價下調至3800萬及3830萬元，而1A座中層A室即於今年6月份以4200萬元放盤，總價比購入價低近480萬元，但仍未獲承接。

火炭11按銀主洋房 近7000萬放售

市場消息表示，火炭田禾苑單號洋房，實用3034方呎，另設4294方呎花園、泳池及車位，屬5房間隔，業主2009年以3328萬元購入，至2017年起將物業加按11次，涉資逾1.4億元，終淪為銀主盤，現開價6980萬元，實呎23,006元。

天晉複式銀主盤減價約7%放售

另外，上月淪為銀主盤的將軍澳天晉3座頂層複式戶，實用1963方呎，業主2011年斥逾5100萬元買入，刷新當時區內最貴紀錄，惟至上月淪為銀主盤，連雙車位叫價6255萬元，現減455萬元至5800萬元放售，實呎29,547元。

劉慧卿胞兄6500萬沽利安閣

市場再錄名人沽貨，土地註冊處顯示，東半山黃泥涌峽道利安閣高層B室，實用2480方呎，連一個車位，早前以6500萬元沽出，實呎26,210元。原業主劉醒雄、戴珍妮，其中劉氏中英文名與立法會前議員、民主黨前主席劉慧卿胞兄相同，料為同一人。劉氏曾任安永會計師事務所董事、廣州市政協委員等，上述單位2006年2500萬元購入，現帳面賺4000萬元或升值1.6倍。