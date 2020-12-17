按揭轉介公司 助撻訂買家渡難關

美聯集團（1200）主席黃建業當時認為按揭轉介服務於本港有很大發展潛力，於是在1998年將此經營理念引入本港，當時在集團內部先以「M-LOAN」名義推行，而曹德明則由美聯地產代理轉任按揭轉介專員，「當時黃老闆指出『按揭轉介屬新興行業，要開拓』，於是我便去試試，我們一直以提供專業、省時方便的按揭轉介服務，協助業主排解按揭申請上的疑難、成功上車為目標」。

美聯長和各佔經絡五成股權

曹德明表示，個別買家在1997年高位買樓後，本來因為難以敘做按揭而打算撻訂，但經該行轉介後最終成功上會。他認為，當時可以幫助客戶，主要原因是成功配對，「其實很多客戶也不想撻訂，只是找不到銀行敘做按揭，我們最終亦幫助他們找到願意就此貸款的銀行」。

美聯在2000年擬進一步發展按揭轉介業務，伙拍長和（0001）及美國運通，成立經絡按揭；2008年爆發金融海嘯，當時財困的美國運通出售持有的經絡按揭的三分之一股權減債，最初由渣打集團（2888）接手，後來美聯及長和行使優先認購權承接。現時美聯及長和各佔經絡按揭50%股權，日常營運則由美聯負責。

[名人樓市論壇]