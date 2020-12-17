按揭轉介公司 助撻訂買家渡難關

【明報專訊】曹德明指出，按揭轉介業務在1970年代起源於美國，而當地曾經有近七成的新做按揭貸款個案是透過當地的按揭轉介公司所承做；至於本港按揭轉介市場的興起，則源於1997年10月亞洲金融風暴席捲本港，跟着樓價急劇下挫，買家承做按揭時更遇上各種難題，有發展商更發律師信向高位買入新盤後撻訂的買家追討差價。
美聯集團（1200）主席黃建業當時認為按揭轉介服務於本港有很大發展潛力，於是在1998年將此經營理念引入本港，當時在集團內部先以「M-LOAN」名義推行，而曹德明則由美聯地產代理轉任按揭轉介專員，「當時黃老闆指出『按揭轉介屬新興行業，要開拓』，於是我便去試試，我們一直以提供專業、省時方便的按揭轉介服務，協助業主排解按揭申請上的疑難、成功上車為目標」。
美聯長和各佔經絡五成股權
曹德明表示，個別買家在1997年高位買樓後，本來因為難以敘做按揭而打算撻訂，但經該行轉介後最終成功上會。他認為，當時可以幫助客戶，主要原因是成功配對，「其實很多客戶也不想撻訂，只是找不到銀行敘做按揭，我們最終亦幫助他們找到願意就此貸款的銀行」。
美聯在2000年擬進一步發展按揭轉介業務，伙拍長和（0001）及美國運通，成立經絡按揭；2008年爆發金融海嘯，當時財困的美國運通出售持有的經絡按揭的三分之一股權減債，最初由渣打集團（2888）接手，後來美聯及長和行使優先認購權承接。現時美聯及長和各佔經絡按揭50%股權，日常營運則由美聯負責。