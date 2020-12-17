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內地公私營獸醫俱備 對寵物友善勝港

【明報專訊】不少香港人都飼養貓狗，並視之為家人，無論生老病死都不離不棄。不過在香港飼養寵物並非易事，一來需要找容許飼養寵物的居所，二來飼養成本包括飲食、杜蟲藥物絕不廉宜，尤其是若寵物生病，便會發現本港獸醫良莠不齊，診金藥費差距頗大，有時候寵物要等數天才可看醫生，要找收費合理、能準確對症下藥的獸醫相當困難。至於內地養寵物，又會否遇上相似問題呢？今期本欄訪問了移居內地近20年的香港人Jacky，由他細說內地飼養寵物與香港有何不同。

明報記者 黃清瑤

Jacky移居江門生活多年，他現時有3隻分別12歲、13歲以及14歲的寵物犬，講到在香港與內地哪個地方更適合飼養寵物，他表示必然是內地更適合，「首先想要說明一下，港人在網絡上看到內地打狗的影片，其實是飼主過失造成」。他解釋，內地許多城市主張「文明養狗」，所謂文明是指要為狗隻申領狗牌，及放狗時必須繫上索帶，惟內地部分民眾不聽從官方勸告，容許狗隻四處奔跑甚至傷害其他動物，最終釀成城管打狗悲劇。

內地環境較寬敞 利毛孩運動排毒

在內地養狗多年，Jacky指未曾遇過不禮貌對待，而且內地民眾都熱愛寵物，生活環境樂也融融。在內地養寵物有何好處呢？居住方面，Jacky指香港不少大廈禁止養狗，租屋亦要先得到業主同意，相反內地普遍大廈公契不會列明不准飼養寵物，而內地業主不會干涉租戶是否飼養寵物，只要不打擾鄰居就沒有問題。

Jacky補充，內地居住環境寬敞令寵物身體更好、疾病較少，事實上普遍居所都過千呎，可容許狗狗四處奔跑，「一些疾病如肛門腺發炎其實是由於運動不足所致，狗狗的肛門腺具排毒作用，一旦運動不足就會排出肛門腺液，不定期擠肛門腺就會發炎。不過毛孩亦可通過運動排毒，肛門腺液自然較少，亦難引起相關疾病。」

商場超市歡迎狗隻 社區不乏狗設施

Jacky現居於江門的別墅區，附近鄰里亦有飼養寵物，由於別墅區沒有馬路，因此許多飼主容許狗狗自行在社區中散步，他的狗狗通常會在早上外出，與不同的狗朋友打招呼，到中午就會自動回家。有時候飼主外出夜歸，鄰居都樂意幫忙餵食。除此之外，當地亦有便利狗隻的設施，如在社區內設有存放報紙的箱子，方便飼主收拾狗糞。內地人普遍以私家車代步，假日會帶毛孩回鄉度假；不少商場、超市都歡迎狗隻入內，不如香港冷漠。

內地人生活質素提升，更多人將寵物視為家人而非牲畜，Jacky認為，現時仍會吃狗肉的是居於較落後農村、較貧窮的年長人士，「曾經見過一些內地人，月入只有4000元人民幣，但他們願意花超過月薪一倍的金錢為寵物治病。此外內地有許多救狗機構，專門協助流浪狗重獲新生。

政府為農民設獸醫站 可選私營醫院

除國民更重視寵物權益外，政府亦有相關政策配合。內地獸醫診所分為兩種，一種是政府專為農民而設、收費較便宜的獸醫站，每次診金由數元人民幣起，亦可以為豬狗牛羊治病。另一種是具有規模的寵物醫院，通常在愈發達的城市，寵物醫院設備愈齊全，如深圳一些寵物醫院都有磁力共振、心臟超聲波等專業儀器。雖然Jacky所處的江門屬三線城市，但寵物醫院也如香港一般獸醫診所，可驗血、做內臟功能化驗等測試。

寵物醫院劃一定價 收費低廉

江門安德寵物醫院主診獸醫劉慧芝接受訪問時表示，內地與香港同等級的醫院技術與設備差別不大，在內地一些專科如眼科、心臟科、中醫針灸甚至比香港普及；再者，國內寵物醫院數量較多，一些海外專門獸醫培訓學校包括美國康奈爾大學、英國皇家獸醫學院，都在內地設分校授課。此外，一線城市寵物醫院的服務已拓展至其他較偏門寵物如鸚鵡、烏龜、蛇等。收費方面，內地有物價局定價，因此同一城鎮不同診所都劃一收費，例如廣州狂犬病（俗稱瘋狗症）針費用劃一每針60至80元人民幣，部分城市如深圳、東莞、番禺等政府則可免費接種；而貓絕育手術費介乎500至1200元人民幣，狗絕育費1000至2000元人民幣不等。

Jacky其中一隻狗狗因心臟肥大、壓着氣管而需要長期服藥，如在香港患上同一疾病，藥費動輒每月過千港元，但他在內地每月藥費僅數百元人民幣。「與香港最大分別是內地流行免費問診，如寵物有事故可率先在微信向獸醫查詢，有需要再決定是否到診所看病」。他又指，內地流行點評制度，任何診所、餐廳或商店一旦收到負評都會影響生意，因此寵物醫院會致力提供優質服務，提高競爭力。

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