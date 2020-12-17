首都廣場劏舖兩個月炒貴六成半

對上業主持貨7年勁蝕九成

土地註冊處顯示，首都廣場一個面積約76方呎的3樓單號舖，本月初、即政府撤辣後，以43萬元售出，呎價約5658元。原業主今年10月、即撤辣前以26萬元購入，持貨兩個月，帳面獲利17萬元，賺幅高達65%，為該商場極罕見獲利個案。該劏舖再對上一手業主，早於2013年以307.8萬元買入，持貨逾7年，帳面勁蝕281.8萬元或約91.6%。

此外，盛滙商舖基金創辦人李根興表示，基金最新以1850萬元購入西環第三街56至72號地下C舖，物業地舖800方呎，另有800方呎閣樓。原業主於1988年以99萬元買入，持貨32年，升值17倍多。他又指該基金隨即以2800萬元放售，較購入價高950萬元或51%。

佐敦逸林酒店傳業主或勁蝕1.7億沽

不過，亦有內地業主蝕讓售出全幢酒店，市場消息盛傳，佐敦茂林街2號逸林酒店，以約2.6億元售出，項目現提供74間客房，平均每個房間售價約351萬元。資料顯示，物業由一名內地業主持有，2013年向舖王鄧成波以約4.3億元購入，若物業落實以約2.6億元售出，原業主持貨7年帳面將勁蝕約1.7億元，蝕幅近四成。

另一方面，中原（工商舖）寫字樓部高級分區營業董事陳權威表示，土瓜灣Downtown 38基座商場，地下至2樓共提供10個商舖，面積由約370方呎起，現以呎租47至115元放租，月租低至34,780元。物業由新地（0016）及市建局於今年10月以3億元售出，以總面積約2.09萬方呎計，呎價約1.43萬元，買家為占耀投資有限公司，公司董事包括黃子聰、黃雁威、黃雁雄及黃雁敏，屬新晉投資者。