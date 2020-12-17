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馬鞍山Silversands最快本月開售

【明報專訊】雖然新一波疫情持續嚴峻，新盤市况急速轉靜，但部分伙數不多的全新盤仍部署出擊；信置（0083）表示，旗下涉160伙的馬鞍山Silversands，有機會於本月內獲批預售樓花同意書，並密鑼緊鼓部署登場。

1至2房戶佔七成 1房310呎起

信置集團聯席董事田兆源表示，Silversands的賣點是前臨海星灣沙灘，享赤門海峽及吐露港海景，兼毗鄰港鐵烏溪沙站。田續指，項目正籌備售樓說明書及示範單位。預計2022年8月落成的Silversands，提供160伙，涵蓋1房至4房戶，當中1房至2房約佔110伙（佔全盤約69%），實用約310至510方呎；3房至4房約佔50伙（佔全盤約31%），實用約930至1300方呎。

意峰10號屋5180萬沽 實呎2.56萬

綜合市場資訊，新盤市場昨錄約10宗成交；當中香港興業（0480）愉景灣意峰，透過招標售出10號屋，實用2023方呎連花園，成交價5180萬元、實呎2.56萬元；成交紀錄冊顯示，買家若於210日內完成交易，可獲4%現金回贈，另獲贈一輛價值200萬元二手高爾夫球車。意峰今年迄今累售兩幢洋房，套現逾1億元，其中年初售出的實用2023方呎3號屋，成交價5522.8萬元，實呎2.73萬元，料為愉景灣一手物業新高呎價。

新地（0016）南昌站匯璽III，以3023.388萬元售出6座11樓A室，實用1221方呎4房戶、實呎2.47萬元。會德豐地產啟德OASIS KAI TAK，推出低座D座5及6樓D室，下周一（21日）招標，實用1197方呎連天台3房特色戶；單位曾於2018年3月以3655.8萬元售出，但買家其後撻大訂，料遭沒收10%訂金涉約366萬元。

本報統計，主要新盤本月累錄約14宗撻訂，碧桂園（2007）牽頭的馬鞍山泓碧新錄撻大訂，3座10樓H室2房戶去年5月以874萬元成交，買家取消交易，料遭殺訂15％約131萬元。

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