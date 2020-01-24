大圍美柏苑2房戶535萬 3年半升逾倍

新都城2房逼700萬 高市價5%

將軍澳新都城亦錄高市價成交，香港置業分區董事劉浩勤表示，新都城一期6座高層C室，實用364方呎，2房間隔，享山景，單位附有靚裝修，獲買家以695萬元承接，實呎19,093元，較市價高約5%。原業主今年7月以720萬元放售上址，後因市况減約25萬元或約3%沽貨。原業主2013年402.8萬元購入單位，帳面獲利約292.2萬元或73%。

澄碧邨連天台戶300萬沽 19年升5倍

另外，大嶼山芝麻灣半島的度假村式屋苑澄碧邨單位，則於疫市下仍在拍賣場獲4組客競投。忠誠拍賣行拍賣部總經理鄭世傑指出，屋苑20座連天台單位，實用814方呎，連1050方呎天台，以270萬元開價，獲4組客競投，每口叫價5萬元，獲6次承價後，以300萬元拍出，實呎3686元。原業主2001年以50萬元購入物業，持貨19年勁賺250萬元，物業期內勁升5倍。

由於澄碧邨沒有公路連接，只能乘船到長州再轉乘其他航線到中環和梅窩等地，或是經郊遊徑步行約2小時到貝澳，因此有「隱世小島」之稱。

加多利峯2房千萬沽 5年蝕一成

不過，市場再錄個別蝕讓成交。市場消息稱，何文田加多利峯中層C室，實用533方呎，2房間隔，今年6月以1250萬元放售，其後累減至1000萬元售出，實呎18,762元，減價250萬元或兩成。原業主2015年以1093萬元購入單位，帳面蝕93萬元或約9%，若連使費計，料實蝕約140萬元或約13%。