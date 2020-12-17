疫下二手價量齊升 全年勢破4萬宗 創6年新高 總額料逼3500億近10年最多

明報記者 張允亭

踏入年底多間代理行總結今年疫下樓市表現。利嘉閣地產總裁廖偉強表示，雖然今年整體市道接連受到疫情、社會運動及中美貿易戰等負面因素影響，但樓價實際上只在第四波疫情困擾下才有極輕微回軟，反映樓市根基強健。他又稱，本地自今年初起，先後爆發四波疫情，政府多次收緊社會限聚措施，使發展商推售新盤活動被迫延期，導致今年一手市場成交量明顯落後。

利嘉閣：放寬按保刺激二手

據該行根據土地註冊處資料統計，一手私宅市場方面，截至12月13日止，買賣登記量及總值分別錄得約1.39萬宗及1614億元，料全年相關最終可達約1.51萬宗及約1739億元，較去年全年分別挫27%及23%，登記量為自2013年後、近7年新低。

不過，二手市場表現相對較佳。由於部分購買力由盤市場轉投二手市場，加上放寬首置按保的效應催谷，令二手市場今年價量齊升。據統計，截至今年12月13日為止，二手私宅買賣登記量值分別錄3.9萬宗及3356.66億元，估計今年全年登記量可達約4.05萬宗，較2019年的3.57萬宗升14%，並屬自2014年後、近6年以來新高；而今年成交總金額料達3493億元，將按年升約12%，為2010年後、近10年來新高。

美聯料明年一手交投創新例後新高

展望來年，美聯物業住宅部行政總裁布少明估計，疫情對樓市的影響將逐漸減退，政府即將安排市民接種疫苗，料疫後的本港樓市有機會迎來復蘇，樓價有望穩中向好。屆時，發展商推盤步伐可望加快，相信新盤銷售可反彈，預期明年全年新盤銷售量反彈至約1.8萬伙，按年升約24%；至於新盤銷售金額料升至2420億元，按年升約49%，料有機會創《一手銷售條例》後新高。布又預料，明年二手市場有望延續價量齊升局面。