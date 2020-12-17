經濟

香港地產

疫下二手價量齊升 全年勢破4萬宗 創6年新高 總額料逼3500億近10年最多

【明報專訊】本地爆發新冠疫情已近一年，發展商推售新盤多次受疫情影響，拖累新盤成交量下跌。有代理預期，今年全年一手私宅買賣登記量約1.51萬宗，與去年相比急挫27%。但今年二手市場受惠於去年10月《施政報告》宣布放寬首置按保，加上部分一手購買力轉投二手市場，令二手表現較一手為佳，相信全年登記量勢破4.05萬宗，創近6年新高；成交金額達3493億元，按年升約12%，創近10年新高。

明報記者 張允亭

踏入年底多間代理行總結今年疫下樓市表現。利嘉閣地產總裁廖偉強表示，雖然今年整體市道接連受到疫情、社會運動及中美貿易戰等負面因素影響，但樓價實際上只在第四波疫情困擾下才有極輕微回軟，反映樓市根基強健。他又稱，本地自今年初起，先後爆發四波疫情，政府多次收緊社會限聚措施，使發展商推售新盤活動被迫延期，導致今年一手市場成交量明顯落後。

利嘉閣：放寬按保刺激二手

據該行根據土地註冊處資料統計，一手私宅市場方面，截至12月13日止，買賣登記量及總值分別錄得約1.39萬宗及1614億元，料全年相關最終可達約1.51萬宗及約1739億元，較去年全年分別挫27%及23%，登記量為自2013年後、近7年新低。

不過，二手市場表現相對較佳。由於部分購買力由盤市場轉投二手市場，加上放寬首置按保的效應催谷，令二手市場今年價量齊升。據統計，截至今年12月13日為止，二手私宅買賣登記量值分別錄3.9萬宗及3356.66億元，估計今年全年登記量可達約4.05萬宗，較2019年的3.57萬宗升14%，並屬自2014年後、近6年以來新高；而今年成交總金額料達3493億元，將按年升約12%，為2010年後、近10年來新高。

美聯料明年一手交投創新例後新高

展望來年，美聯物業住宅部行政總裁布少明估計，疫情對樓市的影響將逐漸減退，政府即將安排市民接種疫苗，料疫後的本港樓市有機會迎來復蘇，樓價有望穩中向好。屆時，發展商推盤步伐可望加快，相信新盤銷售可反彈，預期明年全年新盤銷售量反彈至約1.8萬伙，按年升約24%；至於新盤銷售金額料升至2420億元，按年升約49%，料有機會創《一手銷售條例》後新高。布又預料，明年二手市場有望延續價量齊升局面。

上 / 下一篇新聞

提早取MPF批核 積金局促劃一準則 受託人須索更多資料 證明「永久離港」
提早取MPF批核 積金局促劃一準則 受託人須索更多資料 證明「永久離港」
有犯罪集團教唆虛報賺佣
有犯罪集團教唆虛報賺佣
中證監研向平台企業徵數字稅
中證監研向平台企業徵數字稅
國泰料下半年虧損擴 籌備運載疫苗產品
國泰料下半年虧損擴 籌備運載疫苗產品
消費轉移境內 今年內地奢侈品銷售料增近半
消費轉移境內 今年內地奢侈品銷售料增近半
證監查贏家時尚股權集中
證監查贏家時尚股權集中
中芯高層疑內訌 午後復牌股價挫 傳梁孟松因人事變動請辭 公司：正核實意願
中芯高層疑內訌 午後復牌股價挫 傳梁孟松因人事變動請辭 公司：正核實意願
被形容「師徒大戰」 曾同期效力台積電
被形容「師徒大戰」 曾同期效力台積電
MSCI環球可投資市場指數 剔除4家受制裁中資股
MSCI環球可投資市場指數 剔除4家受制裁中資股
康宏遭兩內地客索償1300萬 涉失實投資建議助來港
康宏遭兩內地客索償1300萬 涉失實投資建議助來港
藍月亮掛牌表現「跌眼鏡」 收市升13% 每手帳面賺860元
藍月亮掛牌表現「跌眼鏡」 收市升13% 每手帳面賺860元
德勤料港今年新股集資3973億 全球居次
德勤料港今年新股集資3973億 全球居次
星初創Atome攻港 主打消費零息分期
星初創Atome攻港 主打消費零息分期
LP6一房戶1.18萬租出 平絕將軍澳入伙盤
LP6一房戶1.18萬租出 平絕將軍澳入伙盤
美零售跌幅8個月最大 美股開市平穩 美匯險守90大關
美零售跌幅8個月最大 美股開市平穩 美匯險守90大關
領航股票基金ETF規模 首見突破萬億美元
領航股票基金ETF規模 首見突破萬億美元
美列瑞士越南為外匯操控國 中國續留「觀察名單」
美列瑞士越南為外匯操控國 中國續留「觀察名單」
張兆聰：物管股回升 碧桂園服務可低吸
張兆聰：物管股回升 碧桂園服務可低吸
李曉佳：小小超于文鳳都玩的「啤殼」遊戲
李曉佳：小小超于文鳳都玩的「啤殼」遊戲
岑智勇：恒指現「十字星」 走勢改善
岑智勇：恒指現「十字星」 走勢改善
技術取勝：恒安雙底回升機會大
技術取勝：恒安雙底回升機會大
蕭定一開新戲選角 借被裁國泰員工過橋？
蕭定一開新戲選角 借被裁國泰員工過橋？
澳門博彩業舉報可疑交易 按年減逾三成
澳門博彩業舉報可疑交易 按年減逾三成
周顯：于文鳳購梧桐附屬 後着拭目以待
周顯：于文鳳購梧桐附屬 後着拭目以待
湯文亮：炒家入市試水溫 有穩定樓市功能
湯文亮：炒家入市試水溫 有穩定樓市功能
大圍美柏苑2房戶535萬 3年半升逾倍
大圍美柏苑2房戶535萬 3年半升逾倍
馬鞍山Silversands最快本月開售
馬鞍山Silversands最快本月開售
首都廣場劏舖兩個月炒貴六成半
首都廣場劏舖兩個月炒貴六成半
內地公私營獸醫俱備 對寵物友善勝港
內地公私營獸醫俱備 對寵物友善勝港
灣區須知：毛孩北上毋須隔離 每人准帶1隻 只限貓狗
灣區須知：毛孩北上毋須隔離 每人准帶1隻 只限貓狗
經絡曹德明：放寬1500萬元住宅按揭 可助用家換樓
經絡曹德明：放寬1500萬元住宅按揭 可助用家換樓
按揭轉介公司 助撻訂買家渡難關
按揭轉介公司 助撻訂買家渡難關