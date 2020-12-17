經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

湯文亮：炒家入市試水溫 有穩定樓市功能

【明報專訊】我幾年前寫了一本書，叫《玫瑰玫瑰我愛你》，將炒家比喻玫瑰，原來有很多葡萄酒莊園周邊種滿玫瑰，理由是令葡萄枯萎的徽菌與玫瑰同類，當酒農見到玫瑰枯萎，就知道有徽菌進襲葡萄園，可以及早採取預防措施。沒有玫瑰的葡萄園，與沒有炒家的樓市一樣，大家都不知道已經充滿危險，所以，政府話出招打擊樓市其實是下策。

葡萄園沒玫瑰 像樓市沒炒家

玫瑰的故事我還未寫完，當酒農見到一塊曾經受徽菌侵襲而荒廢的葡萄田，可以再次生長玫瑰，就知道這塊葡萄田又可以種葡萄；玫瑰的作用是令酒農知道葡萄田的真實情况，可以免卻不必要損失。

有老友話我天馬行空，簡直是風馬牛不相及。其實，現在工商舖市就出現這個情况，在疫情下，住宅物業還可以保持平穩，但工商物業跌幅驚人，部分甚至跌過籠，不少炒家亦知道，但奈何印花稅太高，交易成本太重，明知抵買亦唔敢入市。政府內部一定有高人，可以失驚無神將印花稅回復正常，炒家見到這個情况就夠膽入市，工商物業有望止跌回升，最近有一個舖位被「摩走」，炒家賺了36%。

炒家買賣 助市場了解工商舖市價

不過，大家千祈唔好鬧那位炒家炒起樓市，如果沒有那位炒家，大家誤會工商物業仍然會下跌，最新成交金額令人認識到真正工商物業市價，就算要賣樓的業主都不會低價賣樓，由此可以證明炒家是有穩定樓市的功能。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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