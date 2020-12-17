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張兆聰：物管股回升 碧桂園服務可低吸

【明報專訊】恒指昨升253點，收報26,460點，成交金額1290億元。美國聯儲局昨晚議息，一般預期不會加碼，但相信也會重申寬鬆承諾。股市反應難料，說不定會有震盪，但疫苗面世和寬鬆持續下，股市暫不會有大問題。港股仍是炒作個股為主，但科技股也可能跌出了短期底部。物管股近期止跌回升，剛配股的碧桂園服務（6098）可低吸。

科技股初段出現一輪恐慌性拋售，騰訊（0700）快速跌至553元，美團（3690）也低見271元，低位再快速向下，多是好友無條件投降的現象。結果急跌後也快速反彈，ATMJ都倒升1%至2%。科技股出現短期低位的機會增加，問題是上升動力，能否出現持續買盤。走勢上，幾隻大型科技股還是偏弱，尤其是美團，270元一直守得頗穩，但高位卻愈來愈低。

全球流動性續氾濫利好

但一個利好因素是全球流動性氾濫。這句說話似乎有點廢話，重點是經濟遠沒有如想像中差，各大央行還在加碼量寬，落後的股市也會被受追捧。歐洲疫情嚴峻，過去兩個月封城措施不斷升級，市場預期很大機會陷入衰退，結果昨日公布的PMI數據遠超預期，歐元區12月製造業採購經理指數（PMI）初值升至55.5，遠勝市場預期的53，並且創31個月高，前值53.8；歐元區12月服務業PMI初值升至47.3，遠勝市場預期的41.9，創3個月高。

或許很多低下階層陷於水深火熱之中，但至少從數據上看，經濟不算差，全球央行卻大舉印鈔，設局就是經濟不差，在疫苗面世下更快將復蘇，推動企業盈利增長，還要有氾濫的流動性支持，股市根本無法停下來。中國科技股受到反壟斷影響，股價持續調整，大大落後於美國同業，也遠遜日韓台股市。但只要投資者消化了這個因素，便又可再炒過。若科技股出現一根陽燭甚至大陽燭，市場情緒氛圍都將大不同。此外，炒股不炒市已一段時間，昨日開始見一些千年殘股，如博耳電力（1685）、華彩控股（1371）都起動，說不定資金又會回流指數和重磅股身上。另外，友邦（1299）反覆過後創出收市高位91元，若終於突破，也利好恒指。

光伏股走勢出現「過山車」

昨日光伏股走勢出現過山車，保利協鑫（3800）升幅由11％收窄至升4%，信義光能（0968）盈喜後曾升10％，但中午公布允許光伏玻璃新增產能的消息，連同福萊特（6865）午後插水式下跌，最終分別跌2％及11％。信義光能收市後還要以每股13元至13.38元配股，設局急轉直下。市傳蘋果要求iPhone銷量增加30％，丘鈦（1478）及比亞迪電子（0285）均升約6%，鴻騰精密（6088）更升10％；藍月亮（6993）新上市升13%，但集團已是業內龍頭，市佔率達四分之一，行業增速也僅中雙位數字，藍月亮收入盈利前景一般，也沒有佷大幻想空間，30倍、40倍的市盈率已頗誇張。

社區團購成中央重點關注點，美團、拼多多、京東（9618）旗下達達等股份紛受壓。但社區團購始終具亮麗前景，若擔心上述科技股估值高、走勢偏弱，可曲線轉吼碧桂園服務。碧桂園服務日前以每股45元配股，集資約10億美元，主要用於投資社區團購等增值服務。集團並非要燒錢與科技巨頭火拼，而是憑自身大量客戶優勢，透過與科技企業合作來拓展。發展方式相對穩妥，有助推動中長期盈利繼續快速增長。可候低於20天線，約46元水平收集作中線持有。

[張兆聰 還看今朝]

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