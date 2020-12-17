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經濟
2020年12月17日星期四
技術取勝
投資策略
提早取MPF批核 積金局促劃一準則 受託人須索更多資料 證明「永久離港」
有犯罪集團教唆虛報賺佣
中證監研向平台企業徵數字稅
國泰料下半年虧損擴 籌備運載疫苗產品
消費轉移境內 今年內地奢侈品銷售料增近半
證監查贏家時尚股權集中
中芯高層疑內訌 午後復牌股價挫 傳梁孟松因人事變動請辭 公司：正核實意願
被形容「師徒大戰」 曾同期效力台積電
MSCI環球可投資市場指數 剔除4家受制裁中資股
康宏遭兩內地客索償1300萬 涉失實投資建議助來港
藍月亮掛牌表現「跌眼鏡」 收市升13% 每手帳面賺860元
德勤料港今年新股集資3973億 全球居次
星初創Atome攻港 主打消費零息分期
LP6一房戶1.18萬租出 平絕將軍澳入伙盤
美零售跌幅8個月最大 美股開市平穩 美匯險守90大關
領航股票基金ETF規模 首見突破萬億美元
美列瑞士越南為外匯操控國 中國續留「觀察名單」
張兆聰：物管股回升 碧桂園服務可低吸
李曉佳：小小超于文鳳都玩的「啤殼」遊戲
岑智勇：恒指現「十字星」 走勢改善
技術取勝：恒安雙底回升機會大
蕭定一開新戲選角 借被裁國泰員工過橋？
澳門博彩業舉報可疑交易 按年減逾三成
周顯：于文鳳購梧桐附屬 後着拭目以待
湯文亮：炒家入市試水溫 有穩定樓市功能
疫下二手價量齊升 全年勢破4萬宗 創6年新高 總額料逼3500億近10年最多
大圍美柏苑2房戶535萬 3年半升逾倍
馬鞍山Silversands最快本月開售
首都廣場劏舖兩個月炒貴六成半
內地公私營獸醫俱備 對寵物友善勝港
灣區須知：毛孩北上毋須隔離 每人准帶1隻 只限貓狗
經絡曹德明：放寬1500萬元住宅按揭 可助用家換樓
按揭轉介公司 助撻訂買家渡難關
技術取勝：恒安雙底回升機會大
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【明報專訊】明源雲料43.8元有支持（圖）
阿里影業可炒落後（圖）
明報記者 張兆聰
[技術取勝]
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