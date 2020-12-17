岑智勇：恒指現「十字星」 走勢改善

上升股份較多 整體市况偏好

恒指成交及波幅都收窄，以陽燭「十字星」收市，收市水平仍受制於10天線及20天線。MACD快慢線負差距收窄，走勢略改善。全日上升股份922隻，下跌771隻，整體市况偏好。

新上市藍月亮（6993）收報14.88元，較招股價13.16元高13%，成交金額約72億元，是全日第二大成交股份。中芯國際（0981）午後復牌，並指執行董事及聯合首席執行官梁孟松有意離任；加上中芯是其中一家被MSCI明晟從全球可投資市場指數（Global Investable Market Indexes）中刪除的公司。中芯復牌後跌4.94%，收報20.2元，成交金額逾30億元，是全日第六大成交股份。

盈喜無助股價 信義光能跌逾2%

信義光能（0968）發盈喜，預料截至2020年12月底止年度盈利將大幅增長75%至95%，以截至2019年底的純利24.17億元推算，即集團在2020底的盈利將介乎42.29億至47.12億元。盈利增長原因包括：市場需求強勁及集團新產能增加，使太陽能玻璃產品的銷量增加；以及太陽能玻璃產品的平均市價整體上升（尤其是下半年）；再加上集團生產效率提高以及若干原材料及能源成本下降，都使太陽能玻璃業務的純利大幅增加。信義光能先升後跌，收市跌2.24%，報13.94元，成交金額21.7億元，是全日第八大成交股份。

此外，哈爾濱電氣（1133）的主要業務為從事製造火電主機設備及水電主機等設備，提供電站工程建設服務，製造電站輔機和配套設備，製造交直流電機及其他。集團早前公布擬出售全資附屬哈爾濱電氣動力裝備的51%股權，該公司的主要業務為核主泵、核電機、核主泵及核電機材料、大中型同步電機、異步電機、直流電機、交交變頻電機、特種電機、防爆電機、風力發電機、水輪發電機、汽輪發電機及其配套的電控設備的生產、銷售；承擔各類施工勞務作業；接受委託從事企業員工內部培訓；及貨物進出口、技術進出口等。集團指有關轉讓尚處於籌備階段，具體方案仍需待進一步協商和確定。

哈爾濱電氣近日股價向好，並在金融科技系統出現信號。股份昨收報2.38元，市盈率逾34倍。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

百利好證券首席策略師

[岑智勇 智選股]