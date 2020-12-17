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李曉佳：小小超于文鳳都玩的「啤殼」遊戲

【明報專訊】香港近年積極打擊「啤殼」活動，不過同一天空下，美國在過去幾個月卻掀起「啤殼」熱潮。「特殊目的收購公司（Special Purpose Acquisition Company，SPAC）」一直是美國獨有的一種上市形式，簡單而言是一種先「啤殼」、再「借殼」的上市模式，但這條渠道在疫情下卻突然備受追捧；令筆者注意的是，這場資本遊戲甚至連香港富豪都感興趣，近日最受注目當然是李澤楷有份投資的Bridgetown，而周星馳舊愛、香港建設太子女于文鳳亦有參與。

空殼上市為收購 不成功需退款

SPAC早在上世紀80年代已經出現，這種公司有另一個譯名叫「空白支票公司」，是指公司先以空殼狀態上市集資，而在招股時，一般不會指明要被收購的公司資料；如果兩年後沒有收購成功，公司則需要清盤並將資金退還給原始投資者。

SPAC熱潮今年在疫情下捲起，在美國甚至出現相關的指數和ETF，例如今年10月新鮮熱辣推出的Defiance Next Gen SPAC Derived ETF（SPAK），上市後最多曾升逾一成，至今升約7%，表現算不過不失（見圖）。目前這隻ETF持有約71隻SPAC股票，最重倉的是NFL和PGA巡迴賽官方推廣媒體DraftKings。

Bridgetown未成「刁」股價已升兩成

SPAC有價，不少本地富豪都有興趣落場「玩埋一份」，文首提到的Bridgetown，是李澤楷與PayPal創辦人之一Peter Thiel成立，同樣於10月上市，集資近6億美元。Bridgetown上市後股價一直維持約10美元水平，不過前晚傳出計劃收購「印尼淘寶」Tokopedia，未成「刁」股價已大升超過兩成。

至於近日因與星爺對簿公堂頻頻現身的于文鳳，原來亦擁有一間SPAC。她最近向股壇高手莊友堅太太羅琪茵旗下梧桐國際（0613），以2.4億元收購Green River Associates 60%股權，而這間主要只持有5間香港上市公司股票的公司，正是SPAC。

證監打擊啤殼 莊家轉戰SPAC

筆者聽聞，本地富豪向SPAC埋手，背後除因為上市夠快及成本低外，亦與香港本身因素有關。近年香港嚴打啤殼及細價股，加上內地投資者湧入下，市場幾乎清一色熱炒內地科網股，細價股無人問津，於是不少「莊家」便開始打起SPAC的主意。

事實上，以SPAC形式上市，最大風險是監管可能存在盲點，以最著名的SPAC Nikola為例，數月前就開始爆發造假數爭議，香港富豪到彼邦「搵食」，又會否出現類似事件？現時香港不少投資者亦愛炒美股，不可不防。

[李曉佳 財經澡堂]

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