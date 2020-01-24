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領航股票基金ETF規模 首見突破萬億美元

【明報專訊】全球最大的交易所買賣基金（ETF）經營商領航（Vanguard），出現首隻達1萬億美元的股票基金，名為「領航全股市指數基金」。根據11月底申報最新資產數據顯示，該基金規模已經達到1.04萬億美元。領航ETF收費相對較低，加上覆蓋面廣，並將ETF與互惠基金的特色結合在一隻基金中，因此持續吸引資金垂青，今年就吸引308億美元流入，領航佔美國ETF市場的28%。市場分析相信，這或與投資者注意到主動管理基金表現落後，因此將焦點轉移到分散投資兼收費低的指數ETF。

大細股通殺 成投資者寵兒

所謂全股市指數基金或ETF，主要追蹤覆蓋全美國大、中、小型股的羅素3000、標普500、CRSP美國全市場指數或威爾遜（Wilshire）5000等指數，覆蓋面廣闊。市面上除領航的全股市指數基金之外，較著名的尚有Schwab Total Stock Market Index、iShares羅素3000 ETF及威爾遜5000指數投資基金等。

有別於近年主動管理基金表現落後於被動型的指數基金，該等大細股「通殺」的ETF，成為投資者的新寵兒。其取勝之處，除因為投資組合分散，表現較少受某一兩個行業或某三四隻股票左右，亦因為收費較低而取勝。

費用率僅0.04% 去年回報達30%

以領航的全股市指數基金為例，根據該公司所報，費用率只為0.04%而已。Schwab Total Stock Market Index、iShares羅素3000 ETF及威爾遜5000指數投資基金的費用率，亦低至0.03%、0.2%及0.63%，連同領航的全股市指數基金，2019年的年升幅均有30%。相對全球ETF管理逾7萬億美元而言，領航全股市指數基金管理資產便達1萬億美元，已佔全球ETF市場的七分之一。

十大持倉包括美科技巨頭

根據領航全股市指數基金提供的數據顯示，其覆蓋3586隻股份投資，十大持倉股包括蘋果公司、微軟、亞馬遜、Alphabet及facebook等，共佔投資組合23.1%比重。按行業劃分，科技、消費、工業及健康護理則分別佔26.2%、16.4%、13.8%及13.5%比重。該基金於1992年以互惠基金形式出現，並於2001年作ETF銷售。單是今年，日均成交逾280萬股，昨晚初段每股報192美元。

（綜合報道）

[國際金融]

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