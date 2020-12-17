美零售跌幅8個月最大 美股開市平穩 美匯險守90大關

美國11月首次申領失業救濟人數有所增加，影響消費，《華爾街日報》報道，美國購物者在黑色星期五及網絡星期一在內的5天時間花費較去年減少，因疫情期間實體店的客流量減少，抵消了網購增加的影響。根據調查，由感恩節至網絡星期一，消費者假期相關購物的平均支出略低於312美元，按年下跌14%，與2018年表現持平。

感恩節客量減 抵消網購增幅

報道又指，疫情下零售商提前假日銷售以限制商店人流，並減低供應鏈壓力，避免假日訂單的瓶頸。數據顯示感恩節假期以來，消費支出一直落後。摩通追蹤的3000萬名信用卡及借記卡持卡人數據顯示，截至12月11日一周支出較去年跌4.1%。另有數據顯示，截至11月29日一周的整體支出較1月下跌11.6%。

市場憧憬救市方案通過

儘管最新公布數據表現欠理想，美國兩黨商討總值7000億美元的初步刺激方案有望，令到美股表現靠穩。即使歐盟計劃重罰facebook及Google等社交平台，一度觸發美國科網巨頭股價於周二插水，但由於市場憧憬美國推出刺激措施有望，加上估計今日凌晨時分聯儲局的議息結果會加大「開水喉」，美股三大指數期貨及歐洲股市尾段皆略為做好。到美股開市才稍為轉跌。美匯指數卻愈跌愈低，截至昨晚11時30分，跌0.2點，險守90點大關，報90.27點，美元持續走弱，見兩年8個月低位。

資金續追捧 比特幣再創新高

資金轉為追入比特幣，昨晚在晚上11時15分後進一步抽高6.37%至20,650美元創新高。

昨晚歐洲股市走勢個別發展，截至昨晚11時30分，英國富時100、法國CAC40及德國DAX指數，分別升0.56%、跌0.18%及上升1.12%。美股方面，除了道指微跌0.07%之外、標普及納指則微升0.02%及0.04%。

周二晚普遍下跌的科網巨頭，昨晚呈個別發展。亞馬遜及facebook分別升0.72%及0.07%，蘋果公司則跌0.68%。

（綜合報道）

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