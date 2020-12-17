LP6一房戶1.18萬租出 平絕將軍澳入伙盤

錦豐苑爆疫後1房戶1.3萬租出

馬鞍山錦豐苑爆出多宗新冠病毒確診個案後，屋苑成交接近冰封，惟仍有租客急於新年前物色新居，於疫情下承租單位。世紀21奇豐助理區域營業董事黎健峯表示，屋苑錦葵閣低層6室，新近以1.3萬元租出，單位實用436方呎，原則1房間隔，呎租約30元，為市價水平。業主兩周前才將單位放租，由於屋苑租盤向來不多，因此迅即獲承租。單位業主2012年以263萬元購入上址後，一直將物業放租，對上租約於2016年簽訂，當時月租1.2萬元，是次新租金較4年前升約8%，租金回報亦升至5.9厘。

祥益地產高級分行經理林家倫表示，天水圍嘉湖山莊樂湖居1座中層E室，實用448方呎，2房間隔，租客預繳一年租金承租，業主因此將叫價由1.3萬元，減至1.1萬元租出，實用呎租24.6元。業主2012年197萬元購入單位，租金回報6.7厘。