經濟

星初創Atome攻港 主打消費零息分期

【明報專訊】新加坡初創Atome來港約1個月，主打消費零息分期，亦支持不同付款方式，冀打入本地消費市場。Atome業務拓展副總裁Eric Cheung表示，公司於新加坡創立1年，現時於當地已有20萬用戶，活躍用戶約有12萬，並期望香港也可達成類似目標。他表示，將積極在港拓展商家合作，現時暫有逾100家商戶支持，包括友和YOHO、6IXTY8IGHT等，未來將續尋求家居、電子用品、美食等方面商戶合作。

「BNPL」靠AI審查客戶信用

「BNPL（Buy Now，Pay Later）」是近期興起的消費模式，較出名的服務商有澳洲Afterpay、美國初創Affirm。雖然模式類似信用卡，但此類服務一般都不屬於提供貸款，亦不收息。Eric Cheung介紹，Atome於香港提供額度介乎1萬至1.5萬元之間，使用服務時，用戶帳單將會被均等分成三分，當下支付三分之一，一個月再支付三分之一，兩個月後支付餘下款項。

Eric Cheung表示，公司依靠人工智能（AI）技術審查客戶信用，並不需要收入證明，一般審批通過率高達九成。他續稱，若未能按期還款，將即時凍結服務，不能再使用Atome，且會收取最高300元逾期費。他表示，公司只會收取一筆過罰款，不似銀行持續計息，因此對消費者的負擔也較小。

被問及會否因此而有客戶 「走數」，他表示，新加坡當地業務的壞帳低於5%，若出現壞帳，公司將全數承擔帳單，商家不會有損失。他表示，香港的金融環境、消費習慣與新加坡類似，因此是Atome首個境外市場，希望未來可藉此再進入日本、韓國等東亞市場。Eric Cheung表示，現時於香港開展 「BNPL」服務是不需要攞牌，但已經預見到未來全球對此的規管將會加強，亦已經做好準備。他表示，合規工作及認識你的客戶（KYC）為公司業務重點，對此亦十分重視。

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