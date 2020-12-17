德勤料港今年新股集資3973億 全球居次

雖然焦點螞蟻集團IPO煞停，不過新經濟股仍是新股市場主要支持，2020年全年共41家新經濟股上市，較2019年的39家升約5.1%，但集資額卻急升56%至2343億元（見表）。當中科技、傳媒和電信行業，以及醫療及醫藥行業在新經濟新股數量和融資額中持續維持主導地位，另外今年共有14家未有盈利或收入的生物醫藥新股上市，數量較2019年增長近六成，第二上市新股由去年的1家增至今年9家，全數均為新經濟企業。

全年41家新經濟股上市 升5%

不過，若按頭五大新股計，今年京東（9618）、京東健康（6618）、網易（9999）、百勝中國（9987）、渤海銀行（9668）共計集資額1230億元，去年由於有巨型新股阿里巴巴（9988）撐場，集資1012億元，令到2019年五大新股集資額達到1785億元，今年下降31%。內地方面，德勤預計2020年內地共發行388家新股，較2019年的201家增加93%；2020年集資額達4645億元人民幣，較2019年的2491億元急增86.5%，主要因新《證券法》及創業板註冊制改革利好A股市場，以及科創板和創業板發行速度穩步上升。