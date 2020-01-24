藍月亮掛牌表現「跌眼鏡」 收市升13% 每手帳面賺860元

明報記者 陳麗歡

藍月亮昨日開市約6分鐘，快速攀升至全日高位16.5元，惟其後後繼無力，午後曾一度跌近14元水平，全日收市報14.88元，成交額達72.41億元，成交股數約4.7億股，相當於今次總發售股數約六成，以新股首日掛牌換手率一般偏高而言，反映該股有不少投資者依然繼續「坐貨」。

股份分配「手鬆」 頂頭槌賺約20萬

近期多隻焦點新股掛牌表現理想，其中被視為可比較內需股的農夫山泉（9633）首日股價升逾五成，藍月亮昨日表現明顯較遜色。藍月亮前日暗盤表現已非常波動，其中於富途暗盤雖然曾短暫升近五成，但股價隨即急回，甚至一度倒跌，有分析員就指，新股上市主要「炒供求」，一旦散戶擔心股價現提早沽貨獲利，便會令後市走勢受壓。

不過，由於發行規模足夠龐大，藍月亮今次股份分配亦較「手鬆」，大戶可「以量取勝」。以該股公開發售超購約300倍計，大量「乙組（認購金額逾500萬元）」投資者分配率逾1%，以約5900名認購40萬股的投資者為例，每人最多獲分配7000股，帳面賺1.2萬元，扣除孖展息賺約1萬元；至於35名「頂頭槌」投資者則每人獲分配24.9萬股，以九成孖展及3厘孖展息計算，扣除孖展息賺約20萬元。

至於接力於今日掛牌的雲想科技今日掛牌上市，昨日上市前夕於3家券商的暗盤表現均先升後跌，於富途暗盤的跌幅最顯著，跌1.58%，收報6.87元，每手帳面蝕110元；於輝立暗盤表現最佳，收報7.01元，較招股價微升不足1%，每手帳面賺30元；耀才暗盤收報6.89元，跌1.3%，每手帳面蝕90元。

雲想科技暗盤挫

雲想昨公布招股結果，以接近招股價上限定價，每股6.98元，集資12.93億元。集團今次公開發售2億股，超額認購113.45倍，國際發售1.8億股，超額認購6.37倍。雲想今次招股公開發售獲逾15.8萬人申請，當中有10.65萬人申請一手，一手中籤率10%，達10.649萬人獲派一手。抽25手，即25000股可穩獲一手，達1081人可穩抽一手，分派率為4%。