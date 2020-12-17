康宏遭兩內地客索償1300萬 涉失實投資建議助來港

指控隱瞞曹貴子擁間接利益

入稟狀指，兩名原告馬益強及梁斌，因欲透過投資移民計劃來港，故在環一資產管理開設投資戶口，由史兢楨負責管理。於2016年，史兢楨建議兩人投資華仁醫療的非上市債券，6年期票面利率為6.5厘，馬益強及梁斌分別投資700萬元及600萬元。當時史兢楨提到，康宏為獨立包銷商，與華仁醫療按公平原則行事。華仁將所集資金用於正當的公司用途，康宏除了佣金和認購費外，不會獲得任何利潤，又指華仁醫療業務增長前景可觀，債券非常受捧或會出現超額認購，並受證監會認可，又稱如果沒有及時做出投資決定，就會面臨損失的風險。

原告指，被告隱瞞了康宏環球與曹貴子的關係，以及曹貴子透過康健間接擁有華仁醫療所得利益。而且，華仁醫療有關債券亦沒有獲得證監會認可，最終錄得認購不足情况，總認購金額只有2900萬元。再者，華仁醫療自2017年11月被證監會勒令停牌至今，兩人於今年3月才被康宏告知有關債券違約，將不能收回本金，有關債券現在已一文不值，如同廢紙，因此要求被告歸還款項和賠償損失。