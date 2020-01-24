經濟

MSCI環球可投資市場指數 剔除4家受制裁中資股

【明報專訊】美國上月發出行政命令，制裁多間被為與軍方有關係的中國企業，禁止美國企業向其投資。MSCI公布，在與全球投資社群廣泛諮詢後，會將10間受制裁的中國企業從環球可投資市場指數（GIMI）中剔除，包括中芯國際（0981）、中國中車（1766）、中鐵建（1186）和中交建（1800）4隻H股，為繼富時羅素、標普道瓊斯和納斯達克後，另一間剔除受制裁中企的指數公司。

被剔除的企業另包括中國衛星、海康威視、中科曙光，將於1月5日收市時生效，佔MSCI全球可投資指數（MSCI ACWI IMI）的0.04%，以及MSCI新興市場可投資指數（MSCI EM IMI）的0.28%。不過被剔除者僅限制裁名單上企業，並不包括被制裁企業的子公司和附屬公司，因此母企被制裁的中海油（0883）、中移動（0941）等不在剔除之列。最終剔除名單將於12月30日公布，以反映美國可能更新的制裁名單。

中移動中海油等未受影響

MSCI表示，根據逾百名來自美國內外的市場參與者的反映，制裁名單或對全球投資者的投資程序出現重大影響，從國際投資機構角度，被制裁企業的投資性會大受影響。對美國以外的市場參與者而言，因為商業銀行、受託人、券商等金融機構廣泛存在美國機構，制裁將大為限制其交易受制裁證券的能力。

此外，為計算受制裁企業的市場回報，MSCI將推出一系列全球、地區和國家指數，納入被剔除的受制裁企業。

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