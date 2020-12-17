經濟

中芯高層疑內訌 午後復牌股價挫 傳梁孟松因人事變動請辭 公司：正核實意願

【明報專訊】受美國制裁的內地晶片製造商中芯國際（0981）疑爆發管理層內訌，據內地媒體指，聯席首席執行官梁孟松對集團未有知會他就邀請其「師父」蔣尚義回歸，感到不滿及不被尊重，在臨時董事會上提出書面辭呈。中芯昨午後發公告稱，目前正積極核實其真實辭任意願，意味可能正嘗試挽留。有分析認為，蔣尚義是業界出色人才，惟估計他加盟短期亦難助晶片提升至更先進製程。中芯復牌後，股價急挫最多一成，收市報20.2元，跌4.9%。

公司未確認梁離任 或有意挽留

根據昨日網上流傳的梁孟松辭呈，他表明對蔣尚義加盟毫不知情，直至上周三（9日）才接獲董事長周子學電話通知，因而感到不再被尊重與信任，故提出辭呈。中芯在本周二（15日）的董事會後，公布委任蔣尚義成為公司執行董事、副董事長及戰略委員會成員，即日生效；惟有指梁孟松在董事會上，對蔣尚義的入職投下棄權票，而指周子學並未當場批准梁孟松的請辭。

受美國制裁下，中央一直寄望中芯帶領行業走出困境。據指，今次回歸中芯的蔣尚義，對上游材料及設備供應鏈較熟悉；而梁孟松則較專注於高端製程，但經過今次事件，中央的如意算盤或受影響。梁孟松在信中又指，自己加入中芯3年，完成從28納米到7納米製程，共5個世代的技術開發，而最關鍵且艱鉅的5納米和3納米的技術，亦已經有序展開。

肩負國產任務 內鬨恐礙中央如意算盤

中芯昨早開市前停牌，表示公司目前正積極與梁孟松核實其真實辭任意願，一切最高管理層的人事變動，均以公告為準。中芯午後復牌，股價急挫最多一成，收市報20.2元，跌幅收窄至4.9%。有傳蔣尚義已從美國飛抵上海，正在接受防疫隔離。

易方資本投資總監王華認為事件發展出乎意料，惟相信梁孟松留任中芯的機會大，「行內工程師一向個人風格較重，有脾氣好常見」，故辭呈內容亦未必反映內部真實情況。對於市場有傳梁孟松或會「過檔」華為，王華認為此機會較小，反而轉戰華虹（1347）或更有機會。

分析：蔣加盟也難助提升製程

有分析員認為，蔣尚義過去是台積電的「大人物」，可算是歷來最佳五人之一，他轉投中芯是該公司的「大勝利」。不過中芯要再發展更先進製程，物理上需要極紫外光刻機（EMV），中美科技對抗下中芯沒法取得下，蔣尚義加盟亦難助中芯提升至更先進製程。

明報記者 蔡穎霖

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