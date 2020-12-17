消費轉移境內 今年內地奢侈品銷售料增近半

皮具珠寶銷售額飈七成

報告指出，今年全球奢侈品市場萎縮23%，中國市場佔比則近乎翻一番，從去年約11%升至今年的20%，預計增長或會持續下去，至2025年更有望佔據全球奢侈品市場最大份額。今年各類產品的增速不一，皮具箱包和珠寶銷售額按年升七至八成；成衣和鞋履升四至五成；腕表升20%。

貝恩公司資深全球合伙人Bruno Lannes指出，中國有四大引擎支撐起奢侈品消費市場在後疫情時期回暖，分別是消費回流、新世代消費者崛起、數字化發展，以及海南島免稅購物。

疫情令出境旅遊受限制，今年中國消費者全球奢侈品消費當中，境內市場比例達70%至75%，創歷史新高。

報告預計，至2022或2023年前，全球旅行不太可能恢復正常，中國消費者或持續對出境旅遊持謹慎態度，香港的奢侈品市場亦不太可能回復到疫情前，因此多數奢侈品牌預計明年的內地市場將增長30%，但下半年會面臨更大挑戰。

阿里：消費者願以新方式購物

阿里巴巴首席市場官董本洪表示，今年各大奢侈品均積極拓展並加強線上線下與消費者互動，已開始透過直播等方式推廣產品，例如天貓雙十一期間，幾小時內奢侈品直播活動吸引百萬人次觀看，反映消費者願意以新方式接觸喜愛的奢侈品牌。