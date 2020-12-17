國泰料下半年虧損擴 籌備運載疫苗產品

上月每日平均載1261人次

國泰又微調明年1月運力至約10%左右水平。11月數據方面，載客量為3.78萬人次，按年跌98.6%，平均每天僅接載1261名乘客；以可用座位千米數計算的運力則下跌90.9%，收入乘客千米數按年減少97.9%。累計今年首11個月，國泰載客人次按年下跌85.8%，運力下跌77.7%，而收入乘客千米數則下跌83.8%。

國泰顧客及商務總裁林紹波指，在11月中旬政府進一步收緊隔離檢疫措施前，加拿大和澳洲返港客運量相對較為理想，由於疫情在歐洲多國持續惡化，英國及歐洲航班需求持續疲弱。往返印尼的客運量則持續回升；由內地前往日本的航班需求亦有見恢復，尤以最近恢復的大阪航線更為顯著。國泰又指，對於香港及新加坡的旅遊氣泡延期啟動十分失望，但完全支持當局決定，並恢復以往每周三班往返新加坡的非旅遊氣泡航班至12月底。

電子商貿上升 帶動貨運運載率

貨運方面，11月運載量按年下跌34.3%，運載率上升9個百分點至77.7%；以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力下跌34.7%。貨運需求續增主要由電子商貿帶動，加上電子產品、鮮貨及汽車零部件的貨運量亦見暢旺。

國泰又指，已取得國際航空運輸協會（IATA）的獨立醫藥物流驗證中心—藥品（CEIV Pharma）的更新認證，正積極籌備運載有時限及需低溫冷藏的疫苗產品。