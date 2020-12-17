經濟

中證監研向平台企業徵數字稅

【明報專訊】自從上月在「雙十一」前夕國家市場監管總局發布《關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》之後，怎樣監管平台經濟的討論不絕。內地傳媒昨天引述中國證監會科技監管局局長姚前在《新京報》及貝殼財經主辦的「新發展新格局——資本市場再出發高峰論壇」上表示，基於平台經濟是憑「用戶創造價值」理念，政府是否有必要像徵收自然資源稅一樣，對平台企業徵收數字服務稅，值得深入研究。

指坐擁大量用戶數據 才創造價值

他是繼財政部前副部長朱光耀之後，另一具官方背景人士提出要研究開徵數字稅。姚前指，用戶創造價值是平台經濟的典型特徵，用戶生態創造平台價值，用戶愈多平台價值愈大，平台價值來自於用戶數據。他指第三方平台企業掌握大量的用戶數據，就像掌握了寶貴的生產資源，平台價值來源於用戶。他說：「雖然平台企業在發展最初階段會向用戶發放優惠券和消費紅包，但更多只是一種營銷手段，作為價值創造來源，用戶卻未能真正享受平台收益。」

經營平台經濟的阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）及美團（3690）周初顯著下跌兩天之後，昨天俱見反彈。阿里及騰訊均升2%，分別收報251元及571.5元。美團升1.8%，報279.2元。恒指亦終止兩連跌，收報26,460點，升253點，全日成交1290億元。恒指夜期繼續向好，至11時半報26,499點，高水39點。

評定稅基轉嫁成本 徵稅兩大挑戰

姚前說要向平台企業徵收數字稅存在兩大挑戰。一是稅基收入如何認定。目前實施數字稅國家的稅基範圍基本一致，主要是網上廣告、中介和用戶數據銷售。迄今還沒有一套基於用戶參與創造價值理念的科學計算方法。二是數字稅成本的轉嫁問題。有研究報告認為，55%的法國數字稅將轉移到消費者身上，40%轉移到網站經營的售賣者身上，而大型科技公司僅承擔5%。姚前認為，雖然其他國家數字稅的徵收對象主要是大型的跨國互聯網平台企業，但背後也基於用戶創造價值的觀點。他稱，下一步將密切關注數字稅國際改革進展。

相關字詞﹕美團 騰訊 阿里巴巴 姚前 數字服務稅

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