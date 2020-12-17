有犯罪集團教唆虛報賺佣

虛報曾判監禁1至4個月獲緩刑

事實上，過去不乏有以永久離開香港為理由作出虛假陳述，從而提早領取強積金的違例個案。例如今年9月，有市民因先後於2013年及2017年以永久離開香港為理由向強積金受託人申請並獲批提早提取強積金，被法庭判處12個月感化令，也是首宗因違反《強制性公積金計劃條例》（下稱條例）而被判感化令的個案。另外，今年6月亦有市民因作出永久離開香港的虛假陳述提早領取強積金，被裁定違反條例而判監禁7天，緩刑兩年。

翻查積金局年報，近數年都有不少因為虛假陳述而被局方檢控的個案，積金局更會將部分個案轉介警方作進一步調查，且被定罪判以罰款、社會服務令或監禁不等。以截至今年3月的2019至20年度為例，便有6宗個案被定罪。2018至19年度更有多達91宗轉介警方的個案被定罪，當中77人被判處60至180小時社會服務令，其餘14人則被判處監禁1至4個月，獲緩刑1至2年。

根據條例規定任何人士作出虛假聲明，即屬違法，最高可被罰款10萬元及監禁1年。積金局指，除了會與警方及相關政府部門保持聯繫，就可疑個案查核申請人是否真正永久離港；局方亦會備存紀錄冊，以核實申請人以往曾否以同一理由提早提取強積金。