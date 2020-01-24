經濟

提早取MPF批核 積金局促劃一準則 受託人須索更多資料 證明「永久離港」

【明報專訊】英國放寬港人以英國國民（海外）護照（BNO）直接到當地居留，近日有報道指強積金受託人不批准成員單憑BNO以「永久離港」為理由提取強積金，但部分受託人容許以回鄉證提取款項。積金局昨日向受託人發通函，要求受託人應向成員索取額外文件，例如海外僱傭合同、海外住處資料、稅務局發出的同意釋款書（Letter of Release）等，證明成員永久離港並准許居於外地。

明報記者 歐陽偉昉

積金局指出，有部分受託人接受回鄉證或學生簽證，可作為永久離港的證明，但有受託人要求成員提供其他證明文件，例如港澳台居民居住證、內地物業證明等。積金局指出，回鄉證作為旅行證件，單憑此不足以證明永久離港，受託人應向成員索取額外證明文件。另外亦指學生簽證持有人在簽證過期後，持有人或未能在當地居留，受託人應該加強審視。

指單憑回鄉證學生簽證不夠

通函續要求，受託人應清晰界定可接納為永久離港提取強積金的證明，例如簽證種類、居住證、入境紀錄等，並按時更新。負責人員應整體地審視所收取的文件和資料，必要時向成員解釋，用以證明移民的文件是否具有持續性和有效。

積金局昨日發出的通函沒有針對以BNO移民提出處理安排，不過積金局執行董事（政策） 余家寶上周曾表示，單憑出示BNO不足夠作為移居證明，申請人應出示其他證明文件讓受託人可整體審視個案。

就如何處理欲以BNO移民的成員提取強積金的申請，永明表示客戶要以永久離港為理由提取強積金，須提交相關文件，該行會按照相關程序審視其申請。宏利表示，該行正仔細審視積金局通函內容，並配合局方的最新指引。對於向受託人發出通函，積金局回覆，當局不時與受託人溝通，要求受託人在核實成員永久離港提早提取強積金，做好把關工作，防止機制被濫用。

永明錯發修例通告後收回

永明前日向中介發出通知，指積金局將就永久離港提取強積金相關條例作出修訂，預期會在明年1月底實施，該行將不會單憑回鄉證和BNO移居，批准成員以永久離港理由提取強積金的申請。積金局回覆，「修訂條例」的內容有誤，重申沒有就此作出任何條例修訂。永明表示，相關職員不小心地錯誤發出該內部通告，該行已經收回通告。

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