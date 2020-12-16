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高盛資管張信勵：明年中國經濟料增長一成

【明報專訊】隨着新冠病毒疫苗面世，不少分析員對市場前景感到樂觀。高盛資產管理國際市場策略主管張信勵（James Ashley）表示疫苗以外，多個國家的貨幣寬鬆政策都支持企業盈利前景，同時又指歐洲及美國受新冠病毒疫情影響，經濟需要較長時間復蘇，反之，亞洲國家率先走出疫情陰霾，料未來日子成為全球經濟領導者，更預計明年中國經濟增長會達到一成，增長範圍更全面。

張信勵表示，對2021年市場感到非常樂觀，但環球經濟要回復到疫情前水平仍有頗長時間，而歐洲及美國受疫情影響打擊較大。因此預期明年各大央行會維持寬鬆政策甚至加大寬鬆力度，全球貨幣政策成為股市重要支持。除此之外，疫苗面世、美國大選及英國脫歐等政治問題風險下降，明年市場挑戰減少，都對全球股市帶來正面影響。

該行相信全球將會維持低通脹環境，原因有二，第一是疫情導致出現大規模負債資產、勞動水平在未來數年難以恢復疫情前水平。第二是全球化、科技發展及人口老化都令大多數工業國家需要應付通縮壓力。由於市場面臨通縮壓力，即使經濟復蘇，通脹率亦難以大幅上升。早前聯儲局發出指引，要求各個州份在失業率下降至4%或以下，及通脹率持續超過2%才考慮加息。

料聯儲局2025年前仍未加息

他估計，聯儲局在2025年前不會有加息行動，即使於2025年後有加息行動，相信會循序漸進地進行，這反映未來數年孳息率將維持於低水平。由於孳息率維持於低水平，因此預期美元兌其他新興市場貨幣包括人民幣會持續弱勢。目前而言，聯儲局每月以1200億美元買入美國國債及抵押債券，都有利降低企業及家庭借貸成本。在基本面上，企業仍有很大的上升空間，因此預期市場將出現長線復蘇。

他補充，除了聯儲局，歐洲央行及日本銀行等各地央行都推行積極貨幣政策，例如歐洲央行於本月初公布，息率將維持不變，包括維持融資利率於零，存款工具利率於負0.5厘，邊際借貸利率於0.25厘。並將抗疫緊急買債計劃增加5000億歐元，以致計劃規模由1.35萬億歐元增至1.85萬億歐元，並再延長計劃9個月，即持續至2022年3月底。由於滯後效應，預期寬鬆政策成效將於明年反映。

拜登上台 日後政策較易預測

美國大選方面，儘管仍存在爭拗，不過張信勵表示若由拜登出任下任美國總統，美國政府政策會趨向保守以及較容易預測，相對於特朗普政府更少機會出現不穩定情况。至於中美關係方面，相信較少機會出現緊張關係，或美國對中方發動進一步升級行動。

他預計，拜登政府可能會推出國內改革，包括對大型科技公司進行調查、加強監管、提高公司稅務、資本增值稅率等。但要留意，美國眾議院可能由共和黨控制，出現國會分裂情况，對於上述政策執行程度更難，他表示這可能有利於國際市場，而國內政策得很可能因糾紛而遲遲未能執行。

至於投資主題方面，他表示亞洲國家在未有新冠病毒疫情前受市場看好，有研究認為今年亞洲佔全球生產總值（GDP）高達50%。再加上較多亞洲國家率先控制疫情，經濟於今年內率先復蘇，因此預期未來經濟重心由歐洲及美國轉移至東南亞國家，長線投資方面更為吸引。

上月，有15個國家簽署《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP），雖然該行表示協定帶來的經濟效益未必在2021年可以反映，但長遠而言會為亞洲主要國家的經濟、政治及法律提出深入的整合框架，另外預料15個國家的貿易及融合程度會提高，大大減小貿易摩擦。

資訊科技通訊服務股看俏

他尤其看好中國市場，預期明年中國經濟增長按年升10.5%。他指出中國的經濟增長範圍將會更廣泛，除了基礎建設外，中產階層崛起、中國家庭收入增加等對經濟增長影響較大，亦預期增長質素及程度會較高。儘管短期內中國會因燃油價格而持續短時間通縮，但預期核心通脹將於2021年回穩。板塊方面，則看好資訊科技及通訊服務等板塊。

黃清瑤 明報記者

[黃清瑤 基金特區]

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