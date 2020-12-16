佳寶1.3億沽九龍城舖料蝕1500萬

上述物業面積約4321方呎，以成交價約1.3億元計，呎價約3萬元。資料顯示，佳寶於2013年5月以1.32528億元購入，現帳面蝕約252萬元離場。不過，由於業主當年購入時需付雙倍印花稅，涉樓價8.5%、即約1126萬元，料佳寶需實蝕約1500萬元，蝕幅約11%。

政協施清流 撤辣前1245萬購灣仔商廈

另土地註冊處資料顯示，全國政協委員、香港福建社團聯會副主席施清流及相關人士，上月中透過公司名義，以每伙715萬元、即共1245萬元購入灣仔裕安商業大廈全層兩個單位，以面積1430方呎計，呎價約8706元，屬市價水平。原業主2008年以共400萬元購入，持貨12年帳面獲利845萬元或超過兩倍。由於施清流購入時政府仍未撤辣，故需付樓價7.5%印花稅，共涉約93萬元。

代理料明年工商舖達4700宗

此外，中原（工商舖）指，截至本月14日止，今年工商舖市場共錄約3778宗買賣成交，涉及總金額約706億元，宗數為自1998年後新低。該行認為，明年疫情可望緩和，預料明年工商舖整體市況會穩步向好，明年初仍會在低處徘徊一段時間，農曆新年過後會逐步好轉，並看好第二季工商舖市況發展，預料明年全年將會有約4700宗買賣成交量，租售價平穩向上，增幅在10%內。