麗晶2房518萬沽 淪疫廈後第二宗

原業主一個多月前曾叫價560萬元放盤，經議價後，新近以518萬元於自由市場成交，累減42萬元或7.5%，實呎12,727元，成交價低市價約5%。原業主2004年3月以約91萬元於自由市場購入，持貨16年，帳面獲利427萬元，物業升值約4.7倍。

陳續指，麗晶花園本月至今暫錄3宗成交，其中兩宗為屋苑爆疫後成交，現時屋苑約有40個放盤，最低叫價由535萬元起。

太古城2房租1.58萬 重返4年前

此外，受疫情拖累租金下跌，加上租盤質素較差，港島龍頭屋苑太古城剛錄低價租務個案，一個位於極低層2房單位，以1.58萬元租出，租金價格重返4年前水平。市場消息指，上述為太古城海星閣極低層D室，實用面積503方呎，2房間隔，外望停車場。

該單位業主曾經同時放售及放租，惟放售多時仍未獲承接，最終封盤，只作出租，新近以1.58萬元租出，較最初開價1.85萬元低2700元或15%，實用呎租約31元。業主2008年2月以380萬元購入，租金回報近5厘。