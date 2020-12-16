薄扶林碧瑤灣凶宅2350萬易手 僅低市價5%

原業主第一代「天氣先生」李偉才

土地註冊處顯示，碧瑤灣19座高層D室，實用面積1363方呎，3房間隔，本月初連車位以2350萬元售出，實呎17,241元，雖然單位曾發生「事故」，但成交價亦僅低正常單位市價5%。原業主李偉才及MAK OI YEE，前者與第一代「天氣先生」、著名科普作家、澳洲新南威爾斯大學科學社會學博士、前太空館助理館長、前天文台高級科學主任同名，料為同一人。

李偉才等早於2003年以535萬元購入單位，持貨17年帳面獲利1815萬元或超過3倍。資料顯示，李偉才女兒於2011年在家中墮樓身亡。

維亮主席2000萬購名門3房戶

與此同時，土地註冊處顯示，維亮控股主席兼執行董事蘇秉根及其妻朱詠儀，於本月初以2000萬元連車位購入大坑名門5座低層B室，該單位實用面積871方呎，3房間隔，實呎22,962元，屬市價水平。原業主2005年以1422萬元購入單位，及後再以78萬元購入車位，合共1500萬元，持貨約15年，帳面獲利500萬元或33%。

資料顯示，維亮控股去年7月上市，當時每股招股價0.55元，雖然公司股價一度升至1.31元，惟今年5月「插水」後，至今一直淪為「仙股」，昨日收市價僅0.064元。

海翩匯4房2430萬破頂

另外，中原地產高級分區營業董事伍錦基表示，將軍澳海翩匯2座高層H室，實用面積1197方呎，4房雙套間隔，另設工人套房，享海景，以2430萬元獲屋苑租客承接，實呎20,301元，成交價為屋苑分層標準戶新高。原業主2016年9月以1616萬元購入單位，持貨逾4年，帳面獲利814萬元或升值五成。

城‧點開放式3年升近三成

此外，位於屯門市中心的城‧點，土地註冊處顯示，位於中層B室，實用面積222方呎，開放式間隔，本月以434萬元易手，實呎19,550元。原業主2017年9月以338萬元購入，持貨逾3年，帳面獲利96萬元，物業升值約28%，為屋苑額印鬆綁貨帳面獲利最大的二手成交。