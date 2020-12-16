經濟

香港地產

映日灣開放式呎租60元 貴絕荃灣

【明報專訊】雖然租務市場迎來傳統淡季，不過有部分今年入伙的新盤，隨着市場陸續消化租盤後，個別單位租金創出新高。包括今年6月入伙的荃灣映日灣，新近有開放式單位以實用呎租60元租出，以呎租計為荃灣區新高紀錄。

單位僅217呎 租1.3萬

中原資深區域營業經理余俊文表示，上述為映日灣2座高層B室，實用面積217方呎，採開放式間隔，新近以1.3萬元租出，實用呎租約60元，創區內紀錄新高。單位業主2019年8月以455.7萬元購入，持貨1年多，租金回報約3.4厘。據悉現時區內呎租最高首3位，均全數來自映日灣。

映日灣租盤 區內呎租最高首3位

余補充，現時映日灣尚餘約5個租盤放租，盤源短缺，開放式單位租金入場費叫價則由1.3萬元起。

匯璽4房5.4萬租 每呎40元

至於今年8月入伙的南昌站上蓋匯璽，本月的租務交投量則明顯受到聖誕長假將至影響。區內代理表示，匯璽本月半月暫錄26宗租務成交，較上月同期約40宗大跌約三成半。不過，屋苑不乏大額租賃成交。香港置業區域董事馬漢偉表示，新近租出單位為匯璽2A座高層A室，實用面積約1343方呎，採4房連多用途房間隔，向南望維港景，以月租約5.4萬元獲承接，實用呎租約40元。單位放租一周，租客為外區家庭客。業主今年3月才以約3327萬元購入上述單位，現享租金回報約2厘。

相關字詞﹕租金 匯璽 映日灣 租務市場

上 / 下一篇新聞

藍月亮暗盤急升急回 最多賺千餘元 一手中籤率55% 近30萬人獲分貨
藍月亮暗盤急升急回 最多賺千餘元 一手中籤率55% 近30萬人獲分貨
瑞麗醫美招股籌1.37億 4040元入場
瑞麗醫美招股籌1.37億 4040元入場
螞蟻董事長首談上市煞停：積極落實監管要求
螞蟻董事長首談上市煞停：積極落實監管要求
ATM續捱沽 恒指跌穿近期低位
ATM續捱沽 恒指跌穿近期低位
匯豐私銀：恒指明年底望29970點
匯豐私銀：恒指明年底望29970點
澳CPA籲再推「保就業」 針對重災行業 為期3個月
澳CPA籲再推「保就業」 針對重災行業 為期3個月
內地高檔消費強勁 末季GDP勢好 國統局：將成全球唯一正增長主要經濟體
內地高檔消費強勁 末季GDP勢好 國統局：將成全球唯一正增長主要經濟體
發言人：需求側改革釋放消費力
發言人：需求側改革釋放消費力
渣打料內地第四季經濟增5.5%
渣打料內地第四季經濟增5.5%
藍鼎仰智慧遭中證監立案調查
藍鼎仰智慧遭中證監立案調查
傳獲百度伙拍生產電動車 吉利升廣汽回吐
傳獲百度伙拍生產電動車 吉利升廣汽回吐
BC科技獲虛擬平台牌照 高振順任執董
BC科技獲虛擬平台牌照 高振順任執董
李澤楷收購印尼電商 或美上市
李澤楷收購印尼電商 或美上市
醫思醫療入主新冠檢測機構 斥3.4億購栢立化驗所75％股權
醫思醫療入主新冠檢測機構 斥3.4億購栢立化驗所75％股權
彭博：匯控希臘業務 擬9.4億售Eurobank
彭博：匯控希臘業務 擬9.4億售Eurobank
蘋果明年iPhone產量料增30％ 5G iPhone需求大 股價早段漲3％
蘋果明年iPhone產量料增30％ 5G iPhone需求大 股價早段漲3％
FDA認可Moderna疫苗 刺激美股3指數早段向上
FDA認可Moderna疫苗 刺激美股3指數早段向上
波音新製「787夢幻客機」 揭組裝缺陷
波音新製「787夢幻客機」 揭組裝缺陷
張兆聰：資金湧內需 安踏或再展升浪
張兆聰：資金湧內需 安踏或再展升浪
植耀輝：母企頻增持惹關注 恒大汽車估值遭質疑
植耀輝：母企頻增持惹關注 恒大汽車估值遭質疑
岑智勇：中廣核新能源股價現利好信號
岑智勇：中廣核新能源股價現利好信號
技術取勝：匯量升穿長期降軌
技術取勝：匯量升穿長期降軌
人行：歧視現金致「數字鴻溝」
人行：歧視現金致「數字鴻溝」
夜場蕭條 Volar母企停牌
夜場蕭條 Volar母企停牌
周顯：從前笨方法也可騙大錢
周顯：從前笨方法也可騙大錢
湯文亮：香港復蘇要先過三關
湯文亮：香港復蘇要先過三關
SEA TO SKY周五賣285伙大單位 二人限聚令下 一次過推售最多伙數新盤
SEA TO SKY周五賣285伙大單位 二人限聚令下 一次過推售最多伙數新盤
薄扶林碧瑤灣凶宅2350萬易手 僅低市價5%
薄扶林碧瑤灣凶宅2350萬易手 僅低市價5%
麗晶2房518萬沽 淪疫廈後第二宗
麗晶2房518萬沽 淪疫廈後第二宗
佳寶1.3億沽九龍城舖料蝕1500萬
佳寶1.3億沽九龍城舖料蝕1500萬
九建太子爺高街項目申強拍 估值9099萬
九建太子爺高街項目申強拍 估值9099萬
高盛資管張信勵：明年中國經濟料增長一成
高盛資管張信勵：明年中國經濟料增長一成