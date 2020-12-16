映日灣開放式呎租60元 貴絕荃灣

單位僅217呎 租1.3萬

中原資深區域營業經理余俊文表示，上述為映日灣2座高層B室，實用面積217方呎，採開放式間隔，新近以1.3萬元租出，實用呎租約60元，創區內紀錄新高。單位業主2019年8月以455.7萬元購入，持貨1年多，租金回報約3.4厘。據悉現時區內呎租最高首3位，均全數來自映日灣。

映日灣租盤 區內呎租最高首3位

余補充，現時映日灣尚餘約5個租盤放租，盤源短缺，開放式單位租金入場費叫價則由1.3萬元起。

匯璽4房5.4萬租 每呎40元

至於今年8月入伙的南昌站上蓋匯璽，本月的租務交投量則明顯受到聖誕長假將至影響。區內代理表示，匯璽本月半月暫錄26宗租務成交，較上月同期約40宗大跌約三成半。不過，屋苑不乏大額租賃成交。香港置業區域董事馬漢偉表示，新近租出單位為匯璽2A座高層A室，實用面積約1343方呎，採4房連多用途房間隔，向南望維港景，以月租約5.4萬元獲承接，實用呎租約40元。單位放租一周，租客為外區家庭客。業主今年3月才以約3327萬元購入上述單位，現享租金回報約2厘。